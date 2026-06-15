【レベル３土砂災害警報】沖縄県・宜野湾市、浦添市、うるま市などに発表 17:04時点
気象台は、15日午後5時04分に、レベル３土砂災害警報を宜野湾市、浦添市、うるま市、中城村、西原町に発表しました。
本島中南部、本島北部では、土砂災害に厳重に警戒してください。
【土砂災害警報（発表中）】
■那覇市
●レベル２土砂災害注意報
■宜野湾市
●レベル３土砂災害警報【発表】
■浦添市
●レベル３土砂災害警報【発表】
■名護市
●レベル３土砂災害警報
■糸満市
●レベル２土砂災害注意報
■沖縄市
●レベル２土砂災害注意報
■豊見城市
●レベル２土砂災害注意報
■うるま市
●レベル３土砂災害警報【発表】
■南城市
●レベル４土砂災害危険警報
■国頭村
●レベル２土砂災害注意報
■大宜味村
●レベル２土砂災害注意報
■東村
●レベル２土砂災害注意報
■今帰仁村
●レベル２土砂災害注意報
■本部町
●レベル２土砂災害注意報
■恩納村
●レベル４土砂災害危険警報
■宜野座村
●レベル２土砂災害注意報
■金武町
●レベル２土砂災害注意報
■伊江村
●レベル２土砂災害注意報
■読谷村
●レベル２土砂災害注意報
■嘉手納町
●レベル２土砂災害注意報
■北谷町
●レベル２土砂災害注意報
■北中城村
●レベル４土砂災害危険警報
■中城村
●レベル３土砂災害警報【発表】
■西原町
●レベル３土砂災害警報【発表】
■与那原町
●レベル２土砂災害注意報
■南風原町
●レベル２土砂災害注意報
■渡嘉敷村
●レベル２土砂災害注意報
■座間味村
●レベル２土砂災害注意報
■粟国村
●レベル２土砂災害注意報
■渡名喜村
●レベル２土砂災害注意報
■伊平屋村
●レベル２土砂災害注意報
■久米島町
●レベル２土砂災害注意報
■八重瀬町
●レベル４土砂災害危険警報