【レベル３大雨警報】沖縄県・嘉手納町に発表 17:00時点
気象台は、15日午後5時00分に、レベル３大雨警報を嘉手納町に発表しました。
本島中南部、本島北部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■那覇市
●レベル３大雨警報
■宜野湾市
●レベル２大雨注意報
■浦添市
●レベル２大雨注意報
■名護市
●レベル３大雨警報
■糸満市
●レベル３大雨警報
■沖縄市
●レベル３大雨警報
■豊見城市
●レベル２大雨注意報
■うるま市
●レベル３大雨警報
■南城市
●レベル３大雨警報
■国頭村
●レベル２大雨注意報
■大宜味村
●レベル３大雨警報
■東村
●レベル３大雨警報
■今帰仁村
●レベル３大雨警報
■本部町
●レベル２大雨注意報
■恩納村
●レベル３大雨警報
■宜野座村
●レベル３大雨警報
■金武町
●レベル３大雨警報
■読谷村
●レベル２大雨注意報
■嘉手納町
●レベル３大雨警報【発表】
■北谷町
●レベル３大雨警報
■北中城村
●レベル３大雨警報
■中城村
●レベル２大雨注意報
■西原町
●レベル２大雨注意報
■与那原町
●レベル２大雨注意報
■南風原町
●レベル２大雨注意報
■渡嘉敷村
●レベル２大雨注意報
■座間味村
●レベル２大雨注意報
■粟国村
●レベル３大雨警報
■久米島町
●レベル２大雨注意報【発表】
■八重瀬町
●レベル３大雨警報