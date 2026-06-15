ジャンボとろサーモンが110円〜はお得！「スシローの日2026 第二弾」が6月15日からスタート。

回転寿司のスシローは、2026年6月15日から30日までの期間、「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第二弾」を開催しています。

「うなぎの蒲焼き」は価格そのまま倍切りに

「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第二弾」では、食べ応えのあるジャンボサイズの「ジャンボとろサーモン」に、通常の約2倍サイズの「うなぎの蒲焼き」などが登場しています。

・ジャンボとろサーモン

とろサーモンが食べごたえ十分のジャンボサイズで登場です。

価格は110円〜。361万食が完売次第終了です。

・倍切り！うなぎの蒲焼き

スシロー特製の蒲焼きだれで仕上げた「うなぎの蒲焼き」が、価格はそのまま、通常の約2倍サイズで堪能できます。

価格は180円〜。242万食が完売次第終了します。

・サラダ3貫盛り

定番のサラダ軍艦「かに風サラダ」「コーン」「ツナサラダ」を食べ比べできる3貫盛りです。

価格は120円〜。55万食が完売次第終了します。

・肉のチーズマヨ炙り3貫盛り

肉すしの定番「ハンバーグ」「グリルチキン」「牛塩カルビ」を食べ比べできます。

価格は200円〜。55万食が完売次第終了です。

・アボカドオニオンマヨ3貫盛り

アボカドと相性ぴったりの「サーモン」「えび」「生ハム」を1皿で楽しめます。

価格は260円〜。62万食が完売次第終了します。

・貝づくし5貫盛り

「蒸し帆立貝柱 焦がし醤油」「ボイルはまぐり 甘だれがけ」「天然つぶ貝」「大赤貝 梅しそかつお」「タイラギ貝」を味わい尽くせる、貝好きにはたまらない1皿です。

価格は680円〜。お持ち帰りはできません。27万食が完売次第終了します。

・特大えび天巻 特製マヨソースがけ

店内揚げの頭付き特大えびを使用しています。

価格は450円〜。お持ち帰りはできません。10万食が完売次第終了します。

・天然あかすえび包み

価格は120円〜。

お持ち帰り対象外です。32万食が完売次第終了します。

・モッツァレラチーズ天ぷら 塩はちみつがけ

店内で揚げたモッツァレラチーズの天ぷらに、塩とはちみつを合わせています（はちみつを使用しています）。

価格は300円〜。お持ち帰り対象外です。46万食が完売次第終了します。

・プリンアラモードパフェ

"SUSHIRO Cafe"からの新作は、昭和レトロな雰囲気が漂う一品が登場。

価格は380円〜です。

お持ち帰りはできません。18万食が完売次第終了します。

店舗によって価格が異なります。販売開始以降、各店舗の販売状況や価格はアプリおよび公式サイトで確認できます。

スシロー秋葉原中央通り店はお持ち帰り未実施です。お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は実施しません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部