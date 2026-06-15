7月31日に全国公開される実写映画『モアナと伝説の海』のキャラクターポスター3種が公開された。

参考：伝統を守り、伝統を壊していくーー『モアナと伝説の海』が伝える作り手のメッセージ

南の島と大海原を舞台に、“海に選ばれた少女”モアナの姿を描き、2017年に日本公開された長編アニメーション『モアナと伝説の海』。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす海と特別な絆で結ばれた少女・モアナが、世界を救うために大海原へと冒険の旅に出る。伝説の英雄マウイを探し出し、共に様々な苦難を乗り越え、自分の進むべき道を切り拓いて行くモアナの姿が幅広い層の人々の共感を呼び、ディズニー・アニメーションを代表する新たな一作となった。

世界興収は6億4千万ドルを突破し、第89回アカデミー賞では長編アニメーション賞と主題歌賞の2部門にノミネート。そして2024年12月に公開された続編『モアナと伝説の海2』は、前作を大きく上回る10億5千万ドルの大ヒットを記録した。

実写版で監督を務めるのは、ミュージカル映画『ハミルトン』のトーマス・ケイル。主人公モアナ役には18歳の新人キャサリン・ラガイアが抜擢され、アニメーション版『モアナと伝説の海』でも同役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが再び半神半人のマウイを演じる。

今回公開されたのは、ランガイア演じるモアナ、ジョンソン演じるマウイら、主要キャラクターたちを捉えた3種のキャラクターポスター。海をバックにした夏らしさ溢れるビジュアルとなっている。

一際凛とした表情を浮かべるのは、大切な島を守るため冒険に出ることとなるモアナ。彼女の確かな決意を感じさせる仕上がりだ。対照的に楽しげな表情を浮かべているのが、モアナと共に大冒険を繰り広げるマウイ。憎まれ口を叩きながらも次第にモアナを支える頼れる存在となっていく彼の、たくましさと愛らしさが共存している。さらに、モアナの愛する相棒、子豚のプアとニワトリのヘイヘイが揃って写るポスターも公開された。（文＝リアルサウンド編集部）