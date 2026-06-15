名古屋市内で黄色い看板を次々と見かけるようになった「ラーメン荒畑」。2024年の1号店オープンから、わずか2年あまりで7店舗へと拡大し、幅広い世代から支持を集めています。

■名古屋中心部で急拡大する「ラーメン荒畑」





黄色い看板が目を引く「ラーメン荒畑」。

2024年に昭和区に1号店をオープンして以来、名古屋を中心に7店舗まで拡大しています。





客：「スープがマイルドで優しい」別の客：「しょう油の少しオイリーな感じが、懐かしい味です」看板メニューは「ラーメン」（950円）です。

数種類のしょう油をブレンドしたかえしにスープを合わせ、麺とチャーシューをたっぷりのせた一杯。スープはやさしいしょう油ベースで、麺は平打ちのちぢれ麺を使用しています。

■やさしい味わいのスープとこだわりのちぢれ麺





スープの主な材料は丸どり。飲みやすくやさしい味わいを追求しながら、チャーシューに使う豚肉も加えています。

使用するのは、赤身が多くうま味が強い「ウデ肉」。豚のコクを引き出し、“昔ながらの中華そば”を思わせる味わいのスープに仕上げています。



担当者：

「これは昆布や乾物系のダシをつめた、企業秘密の“うまみパック”です」

中身は非公開ですが、乾物などを使ったダシパックが、うま味や香りを加え、和風の味を引き立てています。コクがありながらも、何度でも飲みたくなる味を目指しているといいます。



自慢のちぢれ麺にも一工夫があります。



一般的には手でもんだり竹を使ったりして縮れをつけますが、「ラーメン荒畑」では独自開発した「麺打ち鉄人」という機械を使用。あえて厚みにばらつきを持たせることで、すすったときの楽しい食感を生み出しています。また、スープがよく絡むのも特徴です。

客：

「麺のもちもち感が秀逸です」

別の客：

「麺のヒラヒラ感がおいしいですし、うまみが麺によく絡みます」



「ラーメン荒畑」を運営する企業は、濃厚系ラーメンやつけ麺で知られる「麺屋 やま昇」や「麺屋 桜」なども展開しています。濃厚系ラーメンは若い男性に支持が集中しやすいことから、年齢や性別を問わず愛される“あっさり系”のラーメンを開発したいとの思いで「ラーメン荒畑」を立ち上げました。

その狙いは見事に当たり、7店舗まで拡大するなど、成功を収めています。



2026年6月8日放送