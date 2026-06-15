中島健人主演映画『ラブ≠コメディ』“360度全方位イケメン”が歌う「愛してTonigt」パフォーマンスシーン解禁

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中島健人主演映画『ラブ≠コメディ』より、中島健人自身の書き下ろし楽曲であり、劇中歌「愛してTonigt」の圧倒的な輝きを放つパフォーマンスシーンが解禁された。

■劇中曲「愛してTonight」は、神崎麗司を演じる中島健人自身による書き下ろし

中島健人主演、ヒロインに長濱ねるを迎えて描く、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメント映画『ラブ≠コメディ』が、7月3日より全国公開となる。

主人公の神崎麗司（中島健人）は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」――30歳を目前に、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱える中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里と聞き反発する麗司だが、この出会いが彼の人生を大きく動かしていく。

今回解禁となったのは、“360度全方位イケメン”と称される人気俳優兼アイドル・神崎麗司が音楽番組に出演し、大ヒットドラマ『執事ラブ』の主題歌「愛してTonight」をパフォーマンスするシーンだ。“今観たいキラキラ王子様俳優ランキング”で1位を獲得している神崎麗司。その圧倒的な人気と輝きが、このシーンには凝縮されている。スポットライトを浴び、華やかな音楽番組のステージで自身が主演するドラマの主題歌を歌い上げる麗司の姿は、まさに世間が求める”キラキラ王子様”そのもの。また、ステージ後方のひな壇には、後にラブコメドラマ『壁ドン！床ドン！君にドーン！』で共演することになるアイドル・南風美里（長濱ねる）の姿も映り込み、ふたりの物語の始まりをさりげなく示唆している。

さらに、劇中曲「愛してTonight」は、神崎麗司を演じる中島健人自身による書き下ろし。劇中で俳優・神崎麗司を演じ、その麗司が出演するドラマ『執事ラブ』の主題歌まで手がけるという多層的な表現を見事に体現している。音楽活動、演技、作詞作曲――中島の多彩な才能が結集した、本作ならではの特別なシーンとなった。

紙谷監督は中島について、「自分の見せ方だけでなく、現場全体を受け止めようとする。人としての幅を感じる」とコメント。華やかなパフォーマンスの裏にある葛藤や苦悩まで繊細に表現し、神崎麗司というキャラクターに深みを与えている。世間から求められるイメージと、本当に演じたい役との間で揺れる複雑な俳優像を、中島がリアルに演じ切った。“360度全方位イケメン”神崎麗司が魅せる圧巻のパフォーマンスシーンは、本作の魅力が凝縮された必見の場面となっている。

■映画情報

『ラブ≠コメディ』（読み：ラブノットコメディ）

7月3日（金）全国公開

監督：紙谷楓

脚本：大北はるか

キャスト：中島健人 長濱ねる

板谷由夏 塩野瑛久 本多力 前野朋哉 今野浩喜 野村麻純 宮崎吐夢 磯山さやか 岩井拳士朗 信川清順

工藤美桜 今野大輝（B & ZAI）北代祐太 アパッチ長男 / 菊田竜大（ハナコ） 三石琴乃 光石研 / 財前直見

主題歌:中島健人「Fiction Love」(Sony Music Labels Inc.)

製作：ストームレーベルズ

配給：ストームレーベルズ／ライブ・ビューイング・ジャパン

制作プロダクション：共同テレビ

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