Aぇ! group小島健、世界観へのこだわりを明かす「自分がやっていることに満足することは一生ないんやろうな」

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Aぇ! groupの小島健が、6月23日に発売される『CanCam』8月号特別版で女性誌初のソロ表紙を飾る。

■表紙カットは添い寝がテーマ

お笑い担当と見せかけて、実は真面目でストイック――そんなギャップがメロすぎるAぇ! groupの小島健。普段の陽気で親しみやすいキャラクターとはひと味違う、色気溢れるタンクトップ姿に、こちらを見つめるアンニュイな眼差し。まるで添い寝をしているかのような彼氏感満点の表紙カットとなっている。

さらに、誌面でも8ページの大特集を掲載。多彩なシチュエーションで撮り下ろしたビジュアルの数々とともに、Aぇ! groupのリーダーとしての顔、個人YouTubeチャンネルにかける想い、大好きなファッション、そして気になる恋愛観まで、気づけばどっぷりハマッてしまう“こじけんワールド”を徹底解剖する。

■おさんぽロケに、もぐもぐシーンも

撮影では、小島の“リアコ”な面にフォーカスするべく、スタジオに加えて何気ない街中でも撮影を敢行。小島と一緒に近所を散歩しているかのようなオフ感溢れるカットに、「こんなイケメンは街に普通には存在しないはず…！ でも、いそうな気がする親近感がまたメロい…！」とスタッフ一同キュン。

また、スイカを食べてもらうシーンでは、「スイカ大好きなんですよねー！」と豪快にもぐもぐ。カットがかかったあとも、2026年初のスイカを存分に堪能する姿が印象的だった。大人の色気と少年のような無邪気さを行き来するギャップから目が離せない、神ビジュアルの数々をぜひチェックしよう。

■リーダーとしての役目は「ほんまに何もしてないです」

独自の感性から生まれる言葉と予測不能な空気感で人を惹きつけ、“こじけんワールド”を生み出してきた小島。インタビューでは、自由奔放に見えてストイックな一面も披露した。

「自分の名前が立っているものには責任を持たなあかんし、人任せなのはダサいじゃないですか」と、2026年1月にスタートした個人YouTubeチャンネル『最強漢小島健伝説』では、自ら1本目の動画から徹底的にチェック。「自分がやっていることに満足することは一生ないんやろうな」と、唯一無二の世界観へのこだわりを明かした。

また、後輩たちとの交流も多く、誰からも愛される小島。根底にある「みんなで楽しいことをやろう」というシンプルな考え方には、SUPER EIGHTのある先輩の存在が大きく影響しているそうで…？

さらに、グループのリーダーとしての役目について聞くと「ほんまに何もしてないです」と謙虚なひと言。おちゃらけているようで実は誰よりも真面目。飾らないのに頼もしい、そんな「沼男」な魅力は要チェックだ。

今回は「人生の楽しみ」と語るほど大好きなファッションについてもたっぷりトーク。大好きなデニムに囲まれたファッションシュートでは、モデルとしても活躍する小島らしい存在感を発揮した。ファッション観からリアルなクローゼット事情まで、本音で語る小島。さらに気になる恋愛観にも直撃。 続きは、ぜひ誌面でチェックしよう。

特別付録は、小島の脳内をのぞき見できる「ビバ！“小島の名言”ピンナップ」。「推しとは、推されるべき存在」など独自の感性が光る名言の数々と、メロすぎる撮り下ろしカット12点を両面で楽しめる。

■書籍情報

2026.06.23 ON SALE

『CanCam』8月号特別版

■関連リンク

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157