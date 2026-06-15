MAZZEL・RANが表紙を飾る『smart』より未掲載のアザーカット解禁！新連載スタートも発表

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MAZZELのRANが、6月25日に発売される『smart（スマート）』8月・9月合併号の表紙に登場する。このたび、誌面未掲載のアザーカットが解禁となった。

■MAZZEL・RAN、男性アーティストとして約9年ぶりの連載

ソロで本誌初表紙を飾るRAN。『smart』10月号（8月25日発売）から、新連載がスタートすることも決定した。『smart』で男性アーティストが連載を始めるのは、2017年以来約9年ぶりとなる。

MAZZELは、1月23日発売の『smart』3月・4月合併号増刊の表紙にグループ全員で登場。その際のシックなセットアップスタイルのビジュアルが反響を呼び、 同号は発売直後に即完売となりファンの間で大きな話題となった。

今回、RANが単独で本誌初表紙を飾り、また自身初となる連載開始のニュースを掲載する『smart』8月・9月合併号では、 初夏の大人ストリートをテーマにした4ポーズのスタイリングを披露。インタビューではグループの現在や、RAN自身のファッション観や大切にしている考え方、 そして自分にしかできない表現を模索する今の心境を、23歳の等身大の言葉で語っている。

■書籍情報

2026.06.25 ON SALE

『smart』8月・9月合併号

■関連リンク

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo/