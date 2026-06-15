アバンギャルディ、『AQUOS』25周年でシンクロダンス披露 新機能「AQUOS AI」など技術の進化を伝える
ダンスチーム・アバンギャルディが、テレビ「AQUOS」25周年を記念したシャープとのコラボレーション企画に登場。きょう15日、特設サイトが開設され、インタビュー動画やオリジナルダンスのショート動画がWebサイトやSNSで順次公開される。
【動画】アバンギャルディ『AQUOS』25周年でシンクロダンス披露
アバンギャルディは、振付師・akaneプロデュースにより結成された16人組ダンスチーム。特徴的なヘアスタイルと圧巻のシンクロダンスで知られ、“謎の制服おかっぱ集団”としてTikTokやInstagramを中心に国内外で注目を集めてきた。2023年には『America‘s Got Talent』決勝に進出し、海外での単独ライブを4都市で開催。SNSの総フォロワー数は500万人以上に上る。
今回の企画では、アバンギャルディが「AQUOS」の魅力を独自の視点と表現で発信する。「AQUOS」は2001年1月1日の初号機発売から2026年で25周年を迎えた。25年間追求してきた高画質・高音質といった基本性能に加え、コンテンツに合わせて画質と音質を最適化する「AIオート」機能、テレビの大画面でAIキャラクターとの会話が楽しめる新機能「AQUOS AI」など、最新のエンタメ機能も紹介する。
特設サイトとインタビュー動画には、nona、nagano、sono、kohana、uiの5人が出演。特設サイト、SNSコラボ動画にはmoca、miyuu、fuka、seira、aimuの5人も加わり、計10人が登場する。インタビューや動画を通じて、アバンギャルディならではの身体表現とともに「AQUOS」の進化を伝える内容となる。
また、メンバー全員のサイン入りTシャツが当たるプレゼント企画も実施。対象動画3本のいずれかに隠されたキーワードを応募フォームから回答すると、抽選で5人に賞品が贈られる。
【動画】アバンギャルディ『AQUOS』25周年でシンクロダンス披露
アバンギャルディは、振付師・akaneプロデュースにより結成された16人組ダンスチーム。特徴的なヘアスタイルと圧巻のシンクロダンスで知られ、“謎の制服おかっぱ集団”としてTikTokやInstagramを中心に国内外で注目を集めてきた。2023年には『America‘s Got Talent』決勝に進出し、海外での単独ライブを4都市で開催。SNSの総フォロワー数は500万人以上に上る。
特設サイトとインタビュー動画には、nona、nagano、sono、kohana、uiの5人が出演。特設サイト、SNSコラボ動画にはmoca、miyuu、fuka、seira、aimuの5人も加わり、計10人が登場する。インタビューや動画を通じて、アバンギャルディならではの身体表現とともに「AQUOS」の進化を伝える内容となる。
また、メンバー全員のサイン入りTシャツが当たるプレゼント企画も実施。対象動画3本のいずれかに隠されたキーワードを応募フォームから回答すると、抽選で5人に賞品が贈られる。