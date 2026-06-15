ＴＢＳでは６月１５日（月）よる８時５５分から、Mrs. GREEN APPLEがＭＣを務める『テレビ×ミセス』を放送する。今回は、特別なオープニングで番組がスタート。「名曲×ミセス」のゲストアーティストにAIを迎え、名曲「Story」を奇跡のコラボでお届け。歌詞の背景にあるAIの想いや彼女の人生にミセスが深く迫っていく。さらに、人気企画の「大人しりとり」やロケ企画「スター発掘×ミセス」など、今回も盛りだくさんの１時間をお届けする。

【名曲×ミセス】AIがゲストに登場！ 名曲「Story」を一夜限りの奇跡のコラボ歌唱！

ゲストアーティストはAI。２００５年にリリースされ、同年の『ＮＨＫ紅白歌合戦』でも披露された、人と人との深い絆を歌う国民的大ヒット曲「Story」を、Mrs. GREEN APPLEと共に一夜限りのスペシャルコラボでお届けする。

トークでは、AIを近くで支えてきた家族も登場。歌詞の背景にあるAIの想いや彼女の人生にミセスが深く迫っていく。そんな中、AIから「ミセス大森がムカつく！」というまさかの言葉が飛び出す。スタジオ騒然･･･その言葉に込められた真意とは！？

■披露楽曲

Mrs. GREEN APPLE × AI「Story」

“音楽界の出川哲朗” 藤澤涼架が今回も大活躍！？

「小学生が知らない言葉」だけで繋いでいく人気企画「大人しりとり」。ゲストの出川哲朗、チョコレートプラネット、中岡創一（ロッチ）、中澤裕子、辻󠄀希美が参戦。今回はミセスチームとチョコレートプラネットチームに分かれて競い合うことに。

前回の放送で“音楽界の出川哲朗”に任命されたミセス・藤澤涼架が今回も大はしゃぎ。チョコプラが“大人力”を見せる一方、辻󠄀の珍回答によってミセスチームは一気に大ピンチに！ ミスを重ねて完全な子どもの姿になってしまうのはどちらのチームなのか。

ミセスが文武両道の名門校に潜入＆スター発掘！

ミセスが全国各地へ足を運び、学校や職場に眠る“未来のスターの原石”を発掘する人気企画「スター発掘×ミセス」第二弾も放送！ 今回は文武両道の名門高校へ潜入し、「自慢の友達」を大調査！ サプライズ訪問で学校中が大盛り上がり＆生徒たちも大興奮で笑いあり、涙ありの展開に。さらに、若井滉斗・藤澤涼架が人生初の一発ギャグに挑戦！？ ここでしか見られないミセスの姿にも注目だ。