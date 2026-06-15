15日の衆議院政治改革特別委員会で、中道改革連合の福重隆浩議員が、選挙での中傷動画や偽情報の問題などを取り上げた。

【映像】「答弁が簡潔で」時間余る→笑いの瞬間（実際の様子）

福重議員は「SNSが今や選挙の公正性を根底から揺るがすツールになりつつある」と切り出すと、「2025年参院選では選挙期間中に拡散された偽情報で、例えば外国人が生活保護の受給で優遇されているとか、石破首相（当時）が党首討論でアナウンサーをどう喝した等を59.7％の人が見聞きをし、35.3％が事実だと誤認し、11.2％が実際にSNSで拡散していたという実態が明らかになっている。実に有権者の3人に1人が偽情報を事実と信じ込み、投票行動に影響を受け得る、これは民主主義の根幹を揺るがす深刻な事態だ」と懸念を示した。

そのうえで、「1．偽情報・誹謗中傷が選挙に与える影響、公正性を著しく損なっている状況について率直にどのようにお考えか、2．閲覧数が増えるほど投稿者の広告収入が増え、面白ければ偽情報でもよいという過激なコンテンツが拡散する傾向が指摘されている。誤情報・偽情報によって有権者の冷静公正な判断を妨げる深刻な問題だ。公正な選挙環境を守るため、選挙関連コンテンツの収益化に関するルール整備など実効性のある具体的な対策をどのように検討・推進していく考えか。3．自民党総裁選で他の陣営が他の候補の中傷動画の作成に関わりがあったのではという疑惑が指摘されている。AIによってほぼ自動化され大量の動画が作成され拡散したとのことだ。今年2月の衆議院選挙においても中傷動画の大量拡散に用いられたことが報道されている。大臣ご自身も誹謗中傷動画を拡散された1人だが、受け止めを」と3点を林芳正総務大臣に質問。

林大臣の受け止めは？

これに対し林大臣はまず「候補者や有権者によるインターネットを利用した情報発信・収集が活発化する中、候補者への悪質な誹謗中傷や、選挙に関する偽・誤情報の流通拡散が発生するなどしており重大な課題だ」と述べた。そして先の衆院選で総務省として、大規模プラットフォーム事業者に対して候補者から権利侵害情報の削除申し出があったら迅速に対応するよう要請したことや、総務省公式SNSアカウントを通じた国民向けの注意喚起を実施したことなどを紹介。

そのうえで、「いずれにしてもSNSの収益化の停止も含めて、選挙におけるインターネットの利用のあり方は表現の自由そして政治活動・選挙報道の自由そのものにかかわる重要な問題ですので、各党各会派においてご議論いただくべき事柄であり、現在選挙運動に関する各党協議会においてまさにご議論いただいている。議論の進展に期待をしている」と答えた。

また、「自民党総裁選挙に関するお尋ねについては、総務大臣としてはお答えは差し控えさせていただきます」と述べた。

福重議員は続けて、衆院選で大量にネットCMが流された問題を取り上げ、「確かに公職選挙法では政党や政治団体が政治活動として広告を出すことへの規制は無い。本来公職選挙法は、各政党の資金力や組織力などの差によって有権者の意思が不当に左右されることがないよう、公平な意思が反映されるようにする趣旨が含まれていると認識しているが、現状は資金を投じてネット上で注目を集めた側が有利となり、公職選挙法が想定する理念の真逆を行く状態になっていると言わざるをえない。資金力の差が情報発信力の差となり有権者の判断に不均衡な影響を与えているという指摘に対し、どのような認識をお持ちか」と質問した。

これに対し林大臣は「インターネットを利用した選挙運動は、各党各会派の議論を経て議員立法による公職選挙法の改正により解禁された経緯がある。選挙期間中の有料インターネット広告のあり方については、政治活動が原則自由とされている中での政党等の政治活動の新たな規制となるので、表現の自由や政治活動の自由にかかわる事柄であり、各党各会派でご議論いただくべきものだ」と答えた。

福重議員「答弁がちょっと簡潔で…」→議場に笑いが起きる

ここで福重議員が「答弁がちょっと簡潔だったことから時間が少し残っております」と述べると、議場には笑いが起きた。

続けて「最終的に政治への信頼を取り戻すのは、制度だけではなくそれを運用する政治家一人一人の姿勢ではないか。2024年の総裁選における林芳正候補の所見発表演説では、『現在自民党は政治とカネの問題によって党員党友の皆様に多大なご迷惑ご心配をかけて、そのことを心よりおわび申し上げる。党の信頼回復に全力を挙げていく』と言われていた。その後『誠を尽くせば必ず天に通ずるとの思いで一つ一つの仕事を丁寧にコツコツと地道にやってきた。この経験と実績を党のためそして何よりも愛する日本のために使い切って全身をささげたい』とおっしゃっておられます」と林大臣の演説に言及。

そのうえで「大臣は様々なご経験があり、そしてこの政治資金そして選挙を所管する大臣を今務めておられますけれども、私は単なる巡り合わせではなくてそれだけの力がある方が今総務大臣をおやりになっているんだ、私はそういった思いで今一歩踏み込んで今の大臣のこういった総括的な思いをちょっとご答弁いただきたい」と質問。

林大臣が「答弁が簡潔すぎて大変失礼をいたしました」と述べると、議場には再び大きな笑いが起きた。続けて「先ほど引用して頂いた言葉は、実は吉田松陰先生の『至誠通天』という言葉で、我々長州の者はずっとこれを肝に銘じてやってきました。巡り合わせかもしれませんが今総務大臣という職掌ですので、松陰先生の言葉をしっかりと頭の中に入れながら対応してまいりたい」と答弁し、福重議員の質疑は終了した。（ABEMA NEWS）