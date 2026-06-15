テレビ東京系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」が１４日に放送され、藤本美貴がＭＣを務めた。

世界各国の人々の給与明細を見せてもらい、物価や風習を調査するバラエティー。この日は、今田耕司、２００５年９月の衆院選で最年少当選した元衆院議員の杉村太蔵氏らをゲストに「日本ＶＳ５カ国“年金”比べるＳＰ」を進行した。

藤本が「世界と日本の年金を比較していきたいと思います。年金は払う人も負担が大きいですけど、もらえる方も『本当にもらえるのか？』みたいなね」と切り出すと、今田は「やっぱり取り返すっていう感覚、ちょっとあるよね。払ってきたから。今度はもらえる番やから」と話した。

杉村氏は「いや、今田さん！どこの教科書に『年金を取り返すもんだ』って書いてあるかって！書いてないですよ！」とヒートアップ。今田が「いや、どこの教科書に『もらわないものだ』って書いてありますか？」と反論すると、杉村氏は「それは書いてない。おっしゃる通り。それは書いてないんだけども…」とトーンダウン。藤本が爆笑しながら「何だったのよ？」と突っ込んだ。

今田は「あのね、この男は論破するの簡単なんですよ！」と笑わせていた。