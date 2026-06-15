THE ANSWER編集部に来訪 W杯・日本―オランダ戦ドラゴン観戦記

ドラゴンが、THE ANSWER編集部に帰ってきた――。サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。この試合に合わせ、元日本代表FW久保竜彦が東京・中目黒の編集部に来訪。前回2022年カタール大会に続き、解説を務めた。今回はそれに先立ち、観戦の様子をレポート。「相手オランダよ、あり得んて」。ため息と雄叫びが交錯した90分間をお届けする。（取材・文＝THE ANSWER編集部・神原 英彰）

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東京・中目黒。決戦の朝は、雨が降り続いていた。まだ薄暗く、人影もない。

若者が「映え」と「いいね」を求めて群がる目黒川沿いを、充血した目をこすり、今日もビーチサンダルで歩いてやってきた。

久保竜彦。

日本サッカーの歴史に不滅のロマンとタラレバを残した男は、この街の景色がよく似合わない。

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2022年、列島に「ブラボー！」と「ななふぅん！？」がこだましたカタールW杯。

引退後、自然を求めて山口の小さな港町・室積に移り住み、コーヒー焙煎に塩作り、野菜作り……と、唯一無二のキャリアを歩む伝説のストライカーの感性を、4年に一度の舞台で輝かせたい。

そんな想いから、THE ANSWER編集部で缶ビールを飲みながら日本戦を観戦・解説する異色の企画を実施。当時、日本の16強入りの躍進とともに、一部サッカーマニアから熱烈な支持を受けた。

「この観戦記が好評なん？ 嘘やろ。俺、酒飲んで喋っとるだけやん。どういうことよ……まあ、俺は読んどらんけどな」

そう言っていた試みが、北中米W杯で復活した。「久しぶりやの、おーん」。再会した久保はそう言って、髭を蓄えた口元を緩ませた。

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4年の歳月は、世の中を変える。

生成AIが人間の価値を問い直し、アイドルが「かわいいだけじゃだめですか？」とそれぞれの居場所を探す時代。

最近、Gmailを覚え、Zoomに感動した。

半面、近くのものが見えにくくなった。

トラップをせず、ジャンピングボレーで得点した理由を「めんどくさかったんで」の一言で片づけた男も一昨年、孫が生まれた。

ドラゴンにも確かに、時は流れている。

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ただ、変わらないものもある。

一張羅を自称するジャージに、3か月前にまた新しく替えたガラケー。季節も天候も問わないビーチサンダル。広島時代に「やらかして」以来、貫く坊主頭。

そして、何よりサッカーと酒への愛――。

前夜は編集部スタッフと「打ち合わせ」と称して酒場に繰り出し、瓶ビールに始まり、白ワイン、焼酎、ハイボールと愉快にちゃんぽんした。

「マリノスの時はドゥトラが近くに住んどって。あいつの子ども、可愛かったよな。マルキ（マルキーニョス）はやばかったよ。組んだFWでNo.1よ、なんでもできるし。（佐藤）由紀彦のクロスもすんごいんよ。パスはやっぱ大さん（故・奥大介さん）。あとは（小笠原）満男と（小野）伸二。すごかったよ」

不思議と昔話に花が咲き、夜は更けた。

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数時間後。東横線の始発もまだ動いていない午前4時42分、前乗りしたホテルからやってきた。

「まさか」とは思うが、念のため、缶ビールを並べておいた。

ところが、海釣りで採った魚を自ら包丁で捌くごつい手が伸びたのは水。

3日後は誕生日。「俺、もう50になるんよ。（朝から酒は）体力がきついよ、そりゃあもう」

ドラゴンと私たちのW杯は、悲哀に満ちたぼやきから始まった。

展開はヒリヒリ、口内はカラカラ「ほんま強くなったんよ、日本」

選手入場。「キャプテン、堂安。おお……」。代表の推しはずっと変わらない。

ただ、相手の主将ファン・ダイクと対峙したコイントスでビビる。「でっか、やばいやん。俺の時は（フランスに）デサイーがおった。怪物よ。そんな感じやろか」

キックオフ。前半3分、いきなりペナルティエリア内に侵入を許し、椅子から腰が浮いた。「いやあああああ……！」。鈴木のビッグセーブ。パンと手を叩いた。

序盤から展開はヒリヒリ、口内はカラカラ。

ピンチのたびに「やばい、やばい」とつぶやく。並んだ乾き物には手をつけず、水は3杯目へ。23分に主審が試合を止めてきょとん。「給水タイムなんてあるんか？」

以降は膠着が続く。ポケットから白のガラケーを取り出し、思わず時間を確認。「（以前の機種の）赤は海に落ちた。黒はどっか行った。それで白よ」

本田圭佑が「オランダはトイレの便器も高いんです」などと語録を炸裂させても反応しない。ところが、「今、見過ごしてましたね、誰のボールからチャンスになったのか」といううっかりにはツッコミ。「……鎌田や」

前半終了。明るくなり始めた窓の外を眺め、今度はお茶に手を伸ばす。「もうすぐ6時か」。ポテトスティック（トリュフ味）の封を切り、後半の攻撃態勢を整えた。

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後半開始早々。5分、自陣深い位置でFKを与える。小声でポツリ。「嫌やねえ、嫌やねえ」。予感、的中。直後、被弾。「んあー！」。頭を抱え、机をバンと叩いた。

歓喜の雄叫びが響いたのは7分後。カットインした中村が右足一閃。「マタか！股やん！」。股抜き弾に立ち上がり、そして恍惚。「くぁああああ……ナイス！」

しかし、19分に強烈なシュートでお返しを食らう。失点。「んあー……ちっ」。舌打ちの後に、2度目のバンという苛立ちの音が響いた。

入れ替わるため息と咆哮。直後、伊東を投入し、流れを変えようと試みる。

依然、ゴールは遠い。

小川、冨安、菅原、さらに塩貝を送る。こすった瞼の二重が深くなり、ドラゴンにも疲労と焦燥が滲むが、しかし――。

その時は突然、訪れた。

43分。右CKに合わせた小川のヘッドが鎌田の頭に当たり、ゴールネットが揺れた。この日一番の絶叫。「（決めたのは）ダレ…！誰なん！」。手を10度叩いて歓喜。「うおおおおお……やっば！！」

そして、そのまま試合終了。2-2。いつからか存在を忘れていたお茶をゴクリと飲み干した。

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試合後。興奮が冷めやらぬまま、解説インタビューを実施。

「いや、オランダよ、相手。すごいよ。昔からめっちゃ好きで、クライフ、ファン・バステン、ベルカンプ、ロッベン……ずっとおったやん、すごい選手が。それにW杯でね、追いつくとか。あり得ん。ほんま強くなったよ、馬力あるよ、日本」

その中で「（成長に）びっくりした」という2人の名前、途中投入で流れを変えた影のヒーロー、入籍の際に保証人になってくれた恩師・森保監督の采配まで、シラフで見守った90分間を熱く語り尽くした。

取材を終え、編集部を出る。午前7時48分。雨は降り続いている。

「またこうやって（みんなで）見られるの、楽しいね。さ、寝よか」

月曜朝。街が目覚め始めた目黒川沿いを歩くドラゴンの足取りは、どことなく軽かった。



（THE ANSWER編集部・神原 英彰 / Hideaki Kanbara）