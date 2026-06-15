【PELLICO】パンプスだけじゃない！ サンダル・スニーカー・バッグも優秀

イタリアブランド【PELLICO（ペリーコ）】は、高級レザーを使用したパンプスを展開しているブランドイメージがありますが、実はサンダルやスニーカーバッグなども豊富。素材にこだわった大人も納得なエレガントなアイテムがそろっています。2026年春夏のおすすめアイテムはこちら！

旅先に持って行きたいエレガントなフラットサンダル

SAMI サンダル（ヒール1.1cm）\79,200

猛暑日が続くため、お洋服のトレンドも軽やかでさらっと着られるものが主流になってきました。カジュアルなお洋服が増えてきた中で、しっかりとした高級感のあるレザーを使用しながらも、少しラフさを加えたサンダルが求められています。

そこで登場したのがこちらのフラットサンダルです。【PELLICO】の中でもワイズがあり、ゆとりのある幅がリラックスして履きやすい木型「SAMI（サミ）」を使用。「サミ」は主にサンダルに使用されている木型です。アッパーは立体的な編みレザーで仕上げ、安定感があります。フラットですが、ラフになり過ぎずにエレガントな足元を演出してくれるので、旅行先でも頼りになる1足です。

着脱の所作もエレガントに魅せるウェッジソールサンダル

DARI ウェッジソール サンダル（ヒール 4cm）\89,100

【ペリーコ】のウェッジソールは、安定感のある4cmで展開しています。ウェッジソールが登場したのは昨年。とても人気商品となりすぐに完売してしまったそうですが、このウェッジソールを使用したサンダルが満を持して登場しました。

こだわったのは足首をやさしくホールドするストラップのゴールド留め金。イタリア靴のサンダルは、ベルトタイプのものが多いのだそう。ところが、日本は靴を脱ぐ習慣のある国なので、「サンダル」こそ素早く着脱できるデザインがベスト。【ペリーコ】のエレガントなレザーサンダルにふさわしい美しい留め金デザインで、着脱の所作もエレガントに簡単にできるものを探し続け、ようやく今シーズンに完成したのだそう。日本人の生活習慣にもピッタリとフィットする美しいサンダルです。

大人気の【SUPERGA（スペルガ）】コラボスニーカー

【PELLICO×SUPERGA】撥水スウェードスニーカー\25,300

【SUPERGA（スペルガ）】は100年以上続くイタリア発シューズブランドです。【ペリーコ】も創業60年以上の歴史があります。この2ブランドのクラフトマンシップが融合した第4弾のスニーカーがこちら。SUPERGA定番モデル「2750」に撥水合皮スウェードを使用しています。撥水加工なので雨の日にも便利。ヒールの高さは3.5cmあるので背筋がピンと伸び、美スタイルに履けるスニーカーです。

アウトソール、アッパー、ハトメ、シューレースを同カラーで仕上げ、上品な印象に。履き口などにあしらわれたジグザグの波打つカットが、コーディネートにアクセントを添えてくれます。コーディネートに程よいエッジが加わり、夏のシンプルな装いがさりげなく華やかに。今季はサマースタイルに、あえてスウェードの靴を合わせるのもトレンド。柔らかなホワイトワンピースに合わせたり、デニムスタイルに合わせたり、キレイめスタイルにもカジュアルスタイルにも大活躍の1足です。

アイコンモデル「ANELLI（アネッリ）」はバッグも展開しています！

ANELLI TURN LOCK MINI バッグ ゴールド\57,200、キャメル\53,900、ピンク\53,900

【ペリーコ】と言えばパンプスのイメージが強いですが、実はバッグの種類も豊富です。パンプスと同じように本格的な高品質レザーを使用したデザイン性の高いものが見つかります。上の写真は、イタリア語で“指輪”を意味するPELLICOのアイコンモデル“ANELLI（アネッリ）”をモチーフにしたバッグ。デイリーに使いやすいシンプルなデザインが魅力です。

ANELLI HANDLES MINI バッグ SKY\68,200

こちらも同じく【アネッリ】をモチーフにしているカットワークが魅力的なバッグです。ポーチは取り外しが可能です。

【ペリーコ】と言えばパンプスのイメージの強いブランドですが、サンダルやスニーカー、本格的なレザーを使用したバッグも展開しています。ぜひ、お気に入りのアイテムを探しにお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。

senior writer：Eiko Yanagibori