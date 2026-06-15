猫を飼っていると起こりうる『ご近所トラブル』3選

近隣住民との関係性が希薄になった現代。いわゆる詝お隣さん詝が誰なのか全く分からない不安から、お互いに些細なことが気になってしまうのが現状です。

そしてそれは、猫の飼育においてもいえることでしょう。猫が立てる生活音や生活臭が、思わぬトラブルの引き金になることも珍しくありません。

ということで今回は、完全室内飼育でも侮れない『ご近所トラブル』の例を3つ紹介いたします。後半では平穏に暮らすための対策について詳しく解説いたします。

1.排泄物の臭い

皆様は愛猫の排泄物を捨てるゴミ箱をどこに設置していますか？もしもそれがベランダや庭先であった場合、ご近所さんに迷惑をかけている恐れがあります。

猫の排泄物は独特の詝悪臭詝を放ちます。一緒に暮らしていると慣れてしまうものですが、猫に馴染みがない方からすると不快に思うでしょう。

詝猫を外出させていないから大丈夫詝と思わずに、今一度ゴミ箱の状態をチェックしてみてください。

2.鳴き声

鳴き声は『騒音』の1つです。もしも帰宅後に愛猫の声が掠れていたら、ある程度鳴き続けている可能性があります。特に次のような特徴を持つ猫は鳴きやすいので、注意が必要です。

未避妊のメス猫 猫同士の折り合いが悪く喧嘩が頻発する 分離不安の傾向が強い

いずれも適切に対処すれば改善することは可能です。ただし、よく鳴く品種の猫の場合は対策が難しいケースもあります。集合住宅にお住まいの方は、お迎えを検討する段階でよくリサーチしてみてください。

3.猫の足音

猫は人間よりも体重が軽く、足音が目立たないイメージがあるかもしれません。しかしそれは誤解です。

猫はジャンプをしたり、活発に走り回ったりと、日常のあらゆる場面でアクロバットな動きをします。その過程で発する音は、我々が思う以上に響くものです。特に下の階に与える影響は大きいでしょう。

特に子猫や若い猫がいるご家庭では注意が必要です。

ご近所トラブルを防ぐためにできること

ご近所トラブルを未然に防ぐためには、詝あるひと工夫詝と詝配慮詝を心がけることが大切です。ここからは、円満に暮らすためにできる対処法を紹介していきます。

室内を清潔にする

猫は綺麗好きな動物です。特に排泄物には敏感な部分があるため、外出前・帰宅後・就寝前などこまめにトイレ掃除をしてあげてください。

ここに気を配ることで汚れが原因による粗相を回避できる他、室内に立ち込める悪臭を防ぐことができます。

頑丈な蓋付きのゴミ箱を使用する

先程の項目でも登場したゴミ箱。設置場所がどうしても限られてしまうご家庭では、臭いが漏れない工夫を施しましょう。

外に設置する際は、密閉できる蓋付きのゴミ箱を選んでみてください。またゴミ箱内に消臭ビーズを撒いたり、蓋に取り付けられる芳香剤を活用すると臭いを緩和することができます。

ちなみに排泄物を含むゴミ類にはコバエや小虫が寄り付きます。防虫効果と消臭効果、どちらも兼ね備えたものを貼り付けておくと安心です。

無駄鳴きを防ぐ

鳴き声対策としては避妊手術を受ける・快適に留守番ができる環境を整える・適度な距離感を持って接するを心がけてみてください。

特に留守番時間が長いご家庭では、知育玩具や蹴りぐるみなどの退屈しのぎができるグッズ・少量の置き餌（腐敗に注意）・安心できる縄張りを用意してあげると良いでしょう。

折り合いがつかない猫同士は、可能な限り居住スペースを分けてあげることも重要です。

更に個体差こそあるものの、シャム猫・ベンガル・トンキニーズなどの猫種はよく鳴く種類に属します。これらを踏まえ、お迎えの際はマッチングを意識するようにしてみてください。

これらの猫種は往々にして甘えっ子な傾向にあります。日頃から適切な距離感を大切にし、留守番に備えるようにしてください。

尚、鳴き声に関しては一戸建ての住宅でも油断は禁物です。住環境に関係なく影響を与えかねないことを意識することが大切です。

防音対策をする

最後に防音対策をしっかり行ってください。猫がよく遊ぶスペースには絨毯を敷く・遮音カーテンを活用するなどの対策を行ってみてください。

特に子猫や若い猫は、『深夜の運動会』という名の駆け回りをやりがちです。これを防ぐ最も効果的な手段は夜食を食べさせることです。

就寝前にほんの少量、いつものカリカリかおやつをあげてみてください。猫は小腹が満たされると狩りをする気が失せるので、静かに夜を明かすことができます。

まとめ

日頃の生活の中で、直接的には指摘しにくいモヤモヤを経験したことはありませんか？猫を飼育することはもちろん悪いことではありません。

ただ世の中には猫が苦手な方・育児や介護を懸命にこなしている方・在宅ワークが多い方など、様々な事情を抱えた人々がいます。

自分にとっての詝普通詝が一般的には詝不快詝になる可能性があることを、ほんの少しだけ意識するようにしてください。その思いやりが、平穏な日常を維持することにつながると思います。

最後に大切なことをもう1つ。愛猫をひとりで外出させることは控えましょう。他所のお宅で排泄してしまったら、それこそトラブルに発展します。

猫は安心できる縄張りと心が満たされる食事、退屈しのぎができる環境が整えば、お家の中でも十分幸せに暮らすことができます。

これからも平和な猫ライフが続けられるよう、参考になれば嬉しいです。