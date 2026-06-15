来年春に行われる善光寺の御開帳で15日、本堂前に建てる回向柱の寄進を願い出る採納式が行われました。



善光寺回向柱寄進建立会 市川大造会長

「善光寺前立本尊回向柱1基を寄進いたしたく採納の儀、お願い申し上げます」



善光寺を訪ねたのは、長野市松代町の住民などでつくる「善光寺回向柱寄進建立会」です。回向柱の寄進を願い出る採納式に臨み、市川大造会長が採納願の書状を提出し、山ノ井大樹寺務総長が受納證を返しました。





宮粼佳奈記者「コロナ禍で行われた前回の御開帳。通常開催の今回はきょうから準備が進んでいきます」数えで7年に一度、善光寺で行われる御開帳。そのシンボルである回向柱は、江戸時代中期に現在の本堂を再建する際に、松代藩が協力した縁で、毎回、松代町から寄進されています。今回は、松代町の中村神社のスギが奉納されます。善光寺回向柱寄進建立会 市川大造会長「今年は採納式に始まり来月の斧入式、そして製材して（来年）3月28日に善光寺に引き渡すがそこまでが松代としての本番だと思っている」善光寺 山ノ井大樹寺務総長「回向柱がなくては御開帳は成立しないというほどのもの。まさにこの柱を奉納いただいたということが御開帳の本当の始まりだと私は捉えています」善光寺の御開帳は来年4月4日から6月19日までの77日間、行われます。