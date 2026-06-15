世界中で共感と感動を巻き起こしたディズニー・アニメーションの名作『モアナと伝説の海』が奇跡の＜超＞実写映画化！

来たる2026年7月31日（金）、いよいよ劇場公開を迎えます。

そしてこの度、本作に登場する主要キャラクターたちの姿を捉えたキャラクターポスターが公開されました。

ディズニー実写映画『モアナと伝説の海』キャラクターポスター

2017年に公開されたアニメーション版の『モアナと伝説の海』は、世界興収6億4千万ドル（約960億円／$1＝\150）を突破し、アカデミー賞2部門（長編アニメーション賞・主題歌賞）にノミネート。

ディズニーの動画配信サービス「ディズニープラス」では、サービス開始以降最も多く視聴された映画のひとつとして、今なお世界中の人々に愛され続けている（2024年時点）。そんな大人気アニメーション作品を＜超＞実写映画化したのが、この夏公開となる『モアナと伝説の海』。

“海に選ばれた”少女モアナ役には、奇跡の歌声を持つ19歳の新人キャサリン・ランガイア。

さらに、アニメーション版で半神半人の伝説の英雄マウイの声を担当したドウェイン・ジョンソンが、マウイ役として再演を果たします。

最高のスタッフ＆キャストで贈る究極のミュージカル・アドベンチャーが、この夏、世界中を最高にアツく盛り上げます。

今回解禁されたのは、キャサリン・ランガイア演じる“モアナ”や、ドウェイン・ジョンソン演じる“マウイ”など、この夏を盛り上げる＜超＞実写版『モアナと伝説の海』の主要キャラクターたちを捉えた3種のキャラクターポスター。

海をバックにした夏らしさ溢れるビジュアルとなっています。

一際凛とした表情を浮かべるのは、大切な島を守るため冒険に出ることとなるモアナ。

彼女の確かな決意を感じさせます。

そんなモアナとは対照的に、楽しげな表情を浮かべているのが、モアナと共に大冒険を繰り広げることとなるマウイ。

憎まれ口を叩きながらも、次第にモアナを支える頼れる存在となっていく彼の逞しさと愛らしさが共存しています。

さらに、モアナの愛する相棒、子豚のプアとニワトリのヘイヘイが揃って写るキュートなポスターも！

アニメーション版でも大人気だったキャラクターたちが、＜超＞実写版をどのように彩るのか機体が高まります。

この夏を満喫するには欠かせない、ミュージカル・アドベンチャー映画『モアナと伝説の海』。

世界中が待ち望んだ“モア夏2026”が、いよいよ幕を開けます。

実写版「モアナと伝説の海」作品情報

タイトル：『モアナと伝説の海』

公開日：7月31日(金)

監督：トーマス・ケイル 製作：リン＝マニュエル・ミランダ

出演：キャサリン・ランガイア／ドウェイン・ジョンソン

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

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