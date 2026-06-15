“侍ジャパン”野球女子日本代表、選出20人を発表 昨秋のアジア杯MVPの巨人・柏崎咲和投手も代表入り
野球日本代表・侍ジャパンは15日、8月に台湾・台南で開催予定の「第10回WBSC女子野球ワールドカップ・グループステージB」に向けた女子日本代表を発表。昨秋の「第4回 BFA 女子野球アジアカップ」でMVP、最優秀防御率のタイトルを獲得した左腕・柏崎咲和投手（※高＝はしごだか／読売ジャイアンツ）をはじめ、20人が選出された。
【写真】めっちゃいい笑顔…「アジアカップ」4連覇を達成した“侍ジャパン”野球女子日本代表
今大会は、2026年8月23日から27日まで台湾・台南で行われるもの。日本、ベネズエラ、チャイニーズ・タイペイ、キューバ、イギリス、フィリピンで「グループステージB」を戦い、アメリカ開催のグループステージAの上位3チームとグループステージBの上位3チームが、2027年にアメリカで開催されるファイナルステージに進出する。
日本代表には、2024年の同大会でMVP、首位打者、ベストナインを獲得した白石美優外野手（阪神タイガース Women）、同じくベストナインを獲得した清水美佑投手（読売ジャイアンツ）、英菜々子捕手（埼玉西武ライオンズ・レディース）ら実力者を選出。若手選手の強化、国際大会の経験・教育も目的とするため、全日本大学女子硬式野球連盟に所属する選手で編成された昨秋の「第4回 BFA 女子野球アジアカップ」代表からは柏崎投手のみが選出された。
この大会に向け、7月に神奈川で代表選手強化合宿が開催されることも合わせて発表となった（一般公開はなし）。
■監督・コーチ（数字は背番号）
【団長】
木戸克彦 阪神タイガース Women 監督
【監督】
50：中島梨紗 ZENKO BEAMS 監督
【コーチ】
80：横井光治 大阪体育大学女子硬式野球部 監督
70：松村豊司 京都文教大学女子硬式野球部 監督
60：出口彩香 埼玉西武ライオンズ・レディース 監督
■侍ジャパン女子日本代表（数字は背番号）
【投手】
11：小野寺 佳奈 右投右打 読売ジャイアンツ
13：柏崎 咲和 左投左打 読売ジャイアンツ ※高＝はしごだか
16：竹村理 右投右打 エイジェック
17：清水美佑 右投右打 読売ジャイアンツ
41：小原美南 右投右打 サンブレイズ
59：泰美勝 左投左打 ZENKO BEAMS
【捕手】
2：坂口英里 右投右打 ZENKO BEAMS
21：英菜々子 右投右打 埼玉西武ライオンズ・レディース
36：岡田梨花 右投右打 IPU・環太平洋大学
【内野手】
4：東ここあ 右投両打 読売ジャイアンツ
6：星川 あかり 右投左打 阪神タイガース Women
23：吉井温愛 右投左打 エイジェック
27：只埜榛奈 右投右打 東海NEXUS
31：高橋愛 右投右打 阪神タイガース Women※高＝はしごだか
45：中村柚葉 右投右打 読売ジャイアンツ
88；小島也弥 右投左打 九州ハニーズ
【外野手】
1：白石 美優 右投左打 阪神タイガース Women
7：安達 瑠 左投左打 九州ハニーズ
9：村田 凪佐 右投左打 埼玉西武ライオンズ・レディース
73：和田 七海 右投右打 エイジェック
【写真】めっちゃいい笑顔…「アジアカップ」4連覇を達成した“侍ジャパン”野球女子日本代表
今大会は、2026年8月23日から27日まで台湾・台南で行われるもの。日本、ベネズエラ、チャイニーズ・タイペイ、キューバ、イギリス、フィリピンで「グループステージB」を戦い、アメリカ開催のグループステージAの上位3チームとグループステージBの上位3チームが、2027年にアメリカで開催されるファイナルステージに進出する。
この大会に向け、7月に神奈川で代表選手強化合宿が開催されることも合わせて発表となった（一般公開はなし）。
■監督・コーチ（数字は背番号）
【団長】
木戸克彦 阪神タイガース Women 監督
【監督】
50：中島梨紗 ZENKO BEAMS 監督
【コーチ】
80：横井光治 大阪体育大学女子硬式野球部 監督
70：松村豊司 京都文教大学女子硬式野球部 監督
60：出口彩香 埼玉西武ライオンズ・レディース 監督
■侍ジャパン女子日本代表（数字は背番号）
【投手】
11：小野寺 佳奈 右投右打 読売ジャイアンツ
13：柏崎 咲和 左投左打 読売ジャイアンツ ※高＝はしごだか
16：竹村理 右投右打 エイジェック
17：清水美佑 右投右打 読売ジャイアンツ
41：小原美南 右投右打 サンブレイズ
59：泰美勝 左投左打 ZENKO BEAMS
【捕手】
2：坂口英里 右投右打 ZENKO BEAMS
21：英菜々子 右投右打 埼玉西武ライオンズ・レディース
36：岡田梨花 右投右打 IPU・環太平洋大学
【内野手】
4：東ここあ 右投両打 読売ジャイアンツ
6：星川 あかり 右投左打 阪神タイガース Women
23：吉井温愛 右投左打 エイジェック
27：只埜榛奈 右投右打 東海NEXUS
31：高橋愛 右投右打 阪神タイガース Women※高＝はしごだか
45：中村柚葉 右投右打 読売ジャイアンツ
88；小島也弥 右投左打 九州ハニーズ
【外野手】
1：白石 美優 右投左打 阪神タイガース Women
7：安達 瑠 左投左打 九州ハニーズ
9：村田 凪佐 右投左打 埼玉西武ライオンズ・レディース
73：和田 七海 右投右打 エイジェック