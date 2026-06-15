MAZZEL・RAN『smart』初ソロ表紙＆10月号から連載スタート決定 ティザー予告動画がバズリ中
8人組ダンス＆ボーカルグループMAZZELのRANが、25日発売の男性ファッション誌『smart』8月・9月合併号（宝島社）で、初の単独表紙を飾ることが決定した。あわせて、8月25日発売の10月号から新連載をスタートすることも発表され、同誌で男性アーティストの連載が始まるのは2017年以来、約9年ぶりとなる。
【誌面カット】超クール！初夏の大人ストリートを着こなすMAZZEL・RAN
MAZZELは、2026年1月発売の同誌合併号増刊でメンバー全員が表紙を務め、そのビジュアルが大きな反響を呼び即完売を記録。今回、RANが単独で表紙を飾る最新号では、「初夏の大人ストリート」をテーマに4パターンのスタイリングを披露する。インタビューでは、グループの現在地や自身のファッション観、表現者としての葛藤や思いを、23歳の等身大の言葉で語っている。
鈴木香奈子編集長は、RANの単独カバー起用理由について「個性あふれるMAZZELの中でひときわ落ち着いた印象のRANさん。前に出るタイプではないが確固とした存在感があり、内に秘めた炎を静かに燃やしている」と評価。「ソロ起用でさまざまな魅力を引き出したいと感じた」とし、「圧倒的なビジュアルとさっぱりとした性格のバランスは、同世代の男性から支持される次世代のアイコンになるのでは」と期待を寄せた。
同誌の公式インスタグラムにて、RANの顔が見えないティザー動画が公開されており、2日で閲覧数が43万を超えるほどバズっている。
RANは2002年8月23日生まれ、熊本県出身。ダンススキルと表現力でグループをけん引する存在で、映画『アオショー！』（2025年）では主演を務めるなど俳優としても活動の幅を広げている。
【誌面カット】超クール！初夏の大人ストリートを着こなすMAZZEL・RAN
MAZZELは、2026年1月発売の同誌合併号増刊でメンバー全員が表紙を務め、そのビジュアルが大きな反響を呼び即完売を記録。今回、RANが単独で表紙を飾る最新号では、「初夏の大人ストリート」をテーマに4パターンのスタイリングを披露する。インタビューでは、グループの現在地や自身のファッション観、表現者としての葛藤や思いを、23歳の等身大の言葉で語っている。
同誌の公式インスタグラムにて、RANの顔が見えないティザー動画が公開されており、2日で閲覧数が43万を超えるほどバズっている。
RANは2002年8月23日生まれ、熊本県出身。ダンススキルと表現力でグループをけん引する存在で、映画『アオショー！』（2025年）では主演を務めるなど俳優としても活動の幅を広げている。