実写版『モアナと伝説の海』モアナ＆マウイ＆プア＆ヘイヘイ、キャラクターポスター解禁
ディズニー・アニメーションの名作を実写映画化した『モアナと伝説の海』（7月31日公開）より、主人公モアナや伝説の英雄マウイら主要キャラクターを捉えたキャラクターポスター3種が解禁された。
【動画】実写版『モアナと伝説の海』US版予告
2017年公開のアニメーション映画『モアナと伝説の海』は、世界興行収入6億4000万ドル（約960億円※1ドル＝150円換算）を記録し、アカデミー賞長編アニメーション賞、主題歌賞にノミネートされた人気作。動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」でもサービス開始以来、最も多く視聴された作品の一つとして親しまれている（※2024年時点）。
実写版では、“海に選ばれた”少女モアナ役に19歳の新人キャサリン・ランガイアを抜てき。さらに、アニメーション版でマウイの声を担当したドウェイン・ジョンソンが、半神半人の英雄マウイ役として実写版でも続投する。
今回公開されたキャラクターポスターでは、海を背景に凛とした表情を見せるモアナの姿が印象的。大切な島を守るため冒険へと踏み出す彼女の強い決意を感じさせるビジュアルとなっている。
一方、マウイのポスターでは、豪快で陽気な表情が目を引く。モアナとともに壮大な旅を繰り広げながら、時に憎まれ口をたたきつつも彼女を支える頼もしい存在となるキャラクターの魅力が表現されている。
さらに、モアナの相棒としてアニメーション版でも人気を集めた子豚のプアとニワトリのヘイヘイがそろって登場するポスターも公開。愛らしい2匹が実写版でどのような活躍を見せるのかにも期待が高まる。
【動画】実写版『モアナと伝説の海』US版予告
2017年公開のアニメーション映画『モアナと伝説の海』は、世界興行収入6億4000万ドル（約960億円※1ドル＝150円換算）を記録し、アカデミー賞長編アニメーション賞、主題歌賞にノミネートされた人気作。動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」でもサービス開始以来、最も多く視聴された作品の一つとして親しまれている（※2024年時点）。
今回公開されたキャラクターポスターでは、海を背景に凛とした表情を見せるモアナの姿が印象的。大切な島を守るため冒険へと踏み出す彼女の強い決意を感じさせるビジュアルとなっている。
一方、マウイのポスターでは、豪快で陽気な表情が目を引く。モアナとともに壮大な旅を繰り広げながら、時に憎まれ口をたたきつつも彼女を支える頼もしい存在となるキャラクターの魅力が表現されている。
さらに、モアナの相棒としてアニメーション版でも人気を集めた子豚のプアとニワトリのヘイヘイがそろって登場するポスターも公開。愛らしい2匹が実写版でどのような活躍を見せるのかにも期待が高まる。