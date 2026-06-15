XREALは、ゲーム向けARグラス「ROG XREAL R1」を発表した。本日15日より予約販売を開始する。価格は14万1550円。

「ROG XREAL R1」は、ASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」とのコラボ製品。片眼あたり1920×1080ピクセルの表示に対応し、最大240Hzのリフレッシュレート、0.01msの応答速度を実現したゲーミングARグラス。

視野角は57度。グラスのツル部分にはRGBライトを搭載しており、ゲーミングデバイスらしい演出を施している。

従来のXREALグラスと同じく、ツル部分のボタンで操作ができる。また、同梱の「ROG Control Dock」は、HDMIやDisplayPortを備えるパソコンやコンソールゲーム機など、さまざまな機器との接続をサポートする。

没入感を高める大画面と快適なプレイ環境

「ROG XREAL R1」は、仮想空間上に巨大なスクリーンを表示できる。4m先で171インチ相当、10m先で428インチ相当の大画面を体験可能とした。

ゲストとして登壇したeスポーツキャスターの平岩康佑氏は「428インチの大画面は、まるで映画館の真ん中に座っているような感覚」と語った。

eスポーツキャスター 平岩康佑氏、XREAL 製品戦略・エコシステム統括 高 天夫（コウ・テンフ）氏、ASUS JAPAN OP ビジネスグループ ゼネラルマネージャー アレックス・リン（Alex Lin）氏

ゲームプレイ中の快適さを支える機能として、3DoF（空間固定モード）を備える。頭を動かしても画面を空中に固定できるため、ブレのない映像を楽しめる。

また、電子調光技術による自動透過調整機能を搭載しており、グラスをかけたままでも手元のスマートフォンの通知を確認したり、飲み物を飲んだりできる。

さらに、2D映像を3Dに変換する機能も備え、より立体的な映像体験も提供する。Boseチューニングによる高品質サウンドも搭載し、高い没入感と臨場感を実現するとしている。

価格と予約特典

「ROG XREAL R1」は、公式ECサイト、Amazon.co.jp、ASUS Storeで取り扱われる。価格は14万1550円で、1年保証が付く。

予約期間は7月13日まで。先着300人限定で、カメラ型アクセサリー「XREAL Eye」とゲーミングマウス「ROG KERIS II ACE」も同梱される。また、CAGUUUのゲーミングチェアが10％割引になるクーポンも付属する。

あわせてASUSのROG販売代理店でも取り扱われる。ROG販売代理店では2年保証付きで、価格は16万360円。

ROG XREAL R1

ROG Control Dock

主なスペック 製品名 ROG XREAL R1 大きさ 15.3×4.9×16.6cm 重さ 91g ディスプレイ技術 Sony製Micro OLED パネルサイズ 0.55インチ 解像度 1920×1080ピクセル／片眼 リフレッシュレート 120Hz、240Hz（Frame Rate Boost On時） 応答速度 0.01ms Motion-to-Photon Latency 3ms 最大輝度 700ニト 視野角 57° 仮想スクリーンサイズ 10m先428インチ相当（4m先171インチ相当） 3D機能 リアル3D機能、3D Mode対応 空間認識 ネイティブ3DoF 調光機能 3段階エレクトロクロミック調光 オーディオ Sound by Bose、内蔵スピーカー マイク ノイズキャンセリング対応マイクアレイ I/Oポート USB Type-C×1（DP Alt Mode） 対応IPD R1-N：57～66mm／R1-B：66～75mm 製品名 ROG Control Dock 大きさ 21.5×2.5×10cm 入力 USB-C（データ+電源）、USB-C（DC-IN/5V）、DisplayPort×1、HDMI2.0×2 出力 USB-C（DP Altモード 前面） GamePlus 対応 GameVisual 対応 HDR HDR10対応