森保ジャパンは「カウンターだけに頼らない」 攻撃の“流動性”に絶賛の声 オランダとの激闘ドローは「現時点でのベストゲーム候補」【W杯】
中村はボールをもらう前からゴールのイメージを描いていたという(C)Getty Images
サッカー日本代表の北中米ワールドカップ（W杯）初戦は、土壇場で同点に追いつく劇的な結末となった。6月14日、ダラス・スタジアムで行われたオランダとのゲームは、両チーム後半に複数得点を記録し、2-2のスコアで引き分け。森保一監督の采配、日本選手の見事なパフォーマンスが最後までゲームを動かした。
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50分にオランダがフィルジル・ファン・ダイクのヘディングシュートで先制。だがその7分後、日本は中村敬斗がオランダゴールに叩き込み同点に追いつく。すぐさまオランダが64分のクリセンシオ・サマーフィルの得点でふたたび勝ち越すも、その後は日本が主導権を握る展開となり、88分にコーナーキックから最後は鎌田大地のゴールで2-2。しぶとさを見せた森保ジャパンが最終盤で追いつき、ドローに持ち込んだ。
最後の日本の得点は、伊東純也のコーナーキックをペナルティエリア内でフリーになった小川航基のヘッドから鎌田に繋がる形でのシュートとなり、試合終了間際でオランダのゴールネットを揺らした。最後まで攻めの姿勢を貫いた日本の執念が、大一番での勝点1を手繰り寄せた。
優勝候補にも挙がるオランダを相手にして引けを取らなかった日本の戦いぶりは、米国内でも絶賛されている。試合の開催地となったダラスの放送局『NBC DFW』ではこの日本とオランダの一戦に対し、「2026年ワールドカップのベストゲーム候補だろうか。少なくとも現時点では、その有力候補と言える」などと評価。さらに、「日曜日に行われたグループF初戦のオランダ対日本は、大会前から注目カードと見なされていた。両チームは、ダラス・カウボーイズの本拠地であるダラス・スタジアムで2-2の激闘を演じた」とレポートしている。
同メディアは、日本のチーム力を称え、「サムライブルーはカウンターだけに頼らない戦い方でも持ち味を発揮。テンポ良くボールを動かし、選手同士が流動的にポジションを入れ替える高いレベルの連係を披露した」と試合を通しての戦術を振り返る。
また、88分に記録された日本の同点弾について、「これは日本代表にとってワールドカップ史上最も遅い時間帯での得点となり、そしてグループの行方を左右する可能性のある重要なゴールとなった」などと評している。
オランダ有利との下馬評もあった中で、森保ジャパンは最後まで攻め手を緩めずスタジアムを沸かせ続けた。この試合で勝点1とともに大きな自信を得た日本は、次戦チュニジア戦でさらに快心のゲームを見せてくれるに違いない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]