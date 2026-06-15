森保ジャパンは「カウンターだけに頼らない」　攻撃の“流動性”に絶賛の声　オランダとの激闘ドローは「現時点でのベストゲーム候補」【W杯】

中村はボールをもらう前からゴールのイメージを描いていたという(C)Getty Images

サッカー日本代表の北中米ワールドカップ（W杯）初戦は、土壇場で同点に追いつく劇的な結末となった。6月14日、ダラス・スタジアムで行われたオランダとのゲームは、両チーム後半に複数得点を記録し、2-2のスコアで引き分け。森保一監督の采配、日本選手の見事なパフォーマンスが最後までゲームを動かした。

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50分にオランダがフィルジル・ファン・ダイクのヘディングシュートで先制。だがその7分後、日本は中村敬斗がオランダゴールに叩き込み同点に追いつく。すぐさまオランダが64分のクリセンシオ・サマーフィルの得点でふたたび勝ち越すも、その後は日本が主導権を握る展開となり、88分にコーナーキックから最後は鎌田大地のゴールで2-2。しぶとさを見せた森保ジャパンが最終盤で追いつき、ドローに持ち込んだ。

最後の日本の得点は、伊東純也のコーナーキックをペナルティエリア内でフリーになった小川航基のヘッドから鎌田に繋がる形でのシュートとなり、試合終了間際でオランダのゴールネットを揺らした。最後まで攻めの姿勢を貫いた日本の執念が、大一番での勝点1を手繰り寄せた。

優勝候補にも挙がるオランダを相手にして引けを取らなかった日本の戦いぶりは、米国内でも絶賛されている。試合の開催地となったダラスの放送局『NBC DFW』ではこの日本とオランダの一戦に対し、「2026年ワールドカップのベストゲーム候補だろうか。少なくとも現時点では、その有力候補と言える」などと評価。さらに、「日曜日に行われたグループF初戦のオランダ対日本は、大会前から注目カードと見なされていた。両チームは、ダラス・カウボーイズの本拠地であるダラス・スタジアムで2-2の激闘を演じた」とレポートしている。