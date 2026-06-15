「日本を過小評価している人が多い」2度追いつかれ、引き分けとなったオランダ監督が日本代表に敬意示す「どちらのゴールも守りがうまくいかなかった」【W杯】
クーマン監督も日本の強さを認めた(C)Getty Images
サッカー日本代表は現地時間6月14日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ初戦のオランダ戦に2−2と引き分け、勝ち点1をもぎ取った。
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格上といわれるオランダ相手に先制、再度勝ち越しを許しながら、1−2で迎えた後半44分、右のコーナーキックから小川航基が頭で合わせ、鎌田大地にあたってゴールに吸い込まれた。土壇場で同点に追いつくと、応援に訪れたサポーターからも大歓声が沸き起こった。
一方でオランダにとっては先制、再度の勝ち越しを果たしながら、悔しいドローに。この点について試合後、ロナルド・クーマン監督が応えている。
米スポーツサイト『ESPN』では「オランダは日本に対して最低基準に達したとクーマンは語る」と題した記事の中で試合後のク―マン監督のコメントを伝えている。
大会前にオランダが初のワールドカップ優勝を目指していると主張したこともあり、記者団から順調に進んでいるかどうかについて尋ねられると「それは我々の最低限の基準だと言わなければならない。トーナメントで成長しなければなりません」と応えたとするク―マン監督。
その上で今後の戦いに関しては「もっとパフォーマンスを上げる必要がある」として、初戦に勝ちたかったとしながら「私たちが自分たちのパフォーマンスが十分でなかったと思うわけではありません。試合中には良い瞬間がかなり多かったと思うので、あとは上に向かうしかない」と今後上昇気流をつかまえに行くとした。
同試合ではオランダが2-1とリードした場面で5人の交代を行うなど勝負の後半に守備隊形を大きく変えたことも話題を集めた。
この点についても会見内で後悔はないか？と質問が飛んだが、ク―マン監督は「いいえ、後悔はない。主導権を明かしたとは思いません」と言い切ったという。
その上でドローになった要因には「先制点を決めた後、守備が苦戦し始めた」としてサイドへのプレッシャーの問題点、日本の2得点に関して「どちらのゴールも守りがうまくいかなかった」と守備の問題があったと認めたとされる。
その上で日本代表に関しても「日本を過小評価している人が多い」としながら、記者団に「日本は弱いと思いますか？」と問いかけるシーンもあったとされる。
最後は「ワールドカップの終わりまでどうなるか見てみましょう」と日本に敬意を示しながら、締めくくったとされるクーマン監督。日本サッカーの進化に関して評価の声が上がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]