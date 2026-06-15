「日本を過小評価している人が多い」2度追いつかれ、引き分けとなったオランダ監督が日本代表に敬意示す「どちらのゴールも守りがうまくいかなかった」【W杯】

クーマン監督も日本の強さを認めた(C)Getty Images

サッカー日本代表は現地時間6月14日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ初戦のオランダ戦に2−2と引き分け、勝ち点1をもぎ取った。

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格上といわれるオランダ相手に先制、再度勝ち越しを許しながら、1−2で迎えた後半44分、右のコーナーキックから小川航基が頭で合わせ、鎌田大地にあたってゴールに吸い込まれた。土壇場で同点に追いつくと、応援に訪れたサポーターからも大歓声が沸き起こった。

一方でオランダにとっては先制、再度の勝ち越しを果たしながら、悔しいドローに。この点について試合後、ロナルド・クーマン監督が応えている。

米スポーツサイト『ESPN』では「オランダは日本に対して最低基準に達したとクーマンは語る」と題した記事の中で試合後のク―マン監督のコメントを伝えている。

大会前にオランダが初のワールドカップ優勝を目指していると主張したこともあり、記者団から順調に進んでいるかどうかについて尋ねられると「それは我々の最低限の基準だと言わなければならない。トーナメントで成長しなければなりません」と応えたとするク―マン監督。

その上で今後の戦いに関しては「もっとパフォーマンスを上げる必要がある」として、初戦に勝ちたかったとしながら「私たちが自分たちのパフォーマンスが十分でなかったと思うわけではありません。試合中には良い瞬間がかなり多かったと思うので、あとは上に向かうしかない」と今後上昇気流をつかまえに行くとした。