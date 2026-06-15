「これは悲劇だ」“精鋭軍団”は日本に勝てた？　オランダ国内で名将クーマンの消極采配が物議「理解しがたいほど腰が引けていた」【W杯】

日本に対して守備的に振る舞った策が裏目に出たオランダ(C)Getty Images

日本代表にとって価値あるドローは、オランダ代表にとっては負けに等しいドローだった。

現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の初戦でオランダは日本と対戦。2度に渡って相手をリードする展開に持ち込みながら、突き放しきれずに2-2で引き分けた。

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50分に頼れる主将であるフィルジル・ファンダイクのヘディング弾で先手を取ったオランダは、57分に追いつかれるも、64分に代表キャップ3試合目の新星クライセンシオ・サマービルの一撃で勝ち越し。一気に流れを手繰り寄せ、そこから日本を押し込むかと思われた。

しかし、「リードを許した時にだけ、非常に高い位置でプレスを掛けてきた」と日本の逆襲を必要以上に警戒したオランダのロナルド・クーマン監督は、守戦への変化を決断。70分に一気に3選手を入れ代え。さらに10分後にはCBのネイサン・アケを投入し、布陣も5バックに変えて逃げ切りを図った。

だが、圧倒的に攻め続けられるようになった日本が押し込む展開が続いた88分にオランダはブロックをこじ開けられる。88分にCKから小川航基がヘディングで叩いたボールを前方の鎌田大地が触れ、ふたたび追いつかれた。

勝ち点3獲得が眼前で崩れたオランダ。選手、スタッフも一様に落胆の表情を浮かべた彼らの戦いは、国内でも物議を醸した。とりわけ批判のやり玉に挙げられたのは、“弱腰”とも取れる守備的シフトを講じたクーマン監督の采配だ。