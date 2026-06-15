「これは悲劇だ」“精鋭軍団”は日本に勝てた？ オランダ国内で名将クーマンの消極采配が物議「理解しがたいほど腰が引けていた」【W杯】
日本に対して守備的に振る舞った策が裏目に出たオランダ(C)Getty Images
日本代表にとって価値あるドローは、オランダ代表にとっては負けに等しいドローだった。
現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の初戦でオランダは日本と対戦。2度に渡って相手をリードする展開に持ち込みながら、突き放しきれずに2-2で引き分けた。
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50分に頼れる主将であるフィルジル・ファンダイクのヘディング弾で先手を取ったオランダは、57分に追いつかれるも、64分に代表キャップ3試合目の新星クライセンシオ・サマービルの一撃で勝ち越し。一気に流れを手繰り寄せ、そこから日本を押し込むかと思われた。
しかし、「リードを許した時にだけ、非常に高い位置でプレスを掛けてきた」と日本の逆襲を必要以上に警戒したオランダのロナルド・クーマン監督は、守戦への変化を決断。70分に一気に3選手を入れ代え。さらに10分後にはCBのネイサン・アケを投入し、布陣も5バックに変えて逃げ切りを図った。
だが、圧倒的に攻め続けられるようになった日本が押し込む展開が続いた88分にオランダはブロックをこじ開けられる。88分にCKから小川航基がヘディングで叩いたボールを前方の鎌田大地が触れ、ふたたび追いつかれた。
勝ち点3獲得が眼前で崩れたオランダ。選手、スタッフも一様に落胆の表情を浮かべた彼らの戦いは、国内でも物議を醸した。とりわけ批判のやり玉に挙げられたのは、“弱腰”とも取れる守備的シフトを講じたクーマン監督の采配だ。
日刊紙『De Telegraaf』は「最終的にオランイェを待っていたのは歓喜ではなく失望だった」とバッサリ。アグレッシブだった日本とは対照的に後手に回った試合終盤の戦術を「日本は勝ち点獲得を目指して攻撃的な交代カードを切り、最後の猛攻を仕掛けた。一方のオランダは、理解しがたいほど腰が引け、自陣深くまで押し込まれ続けた。ここでのクーマン監督の交代策は悲劇だった」と断じた。
「マレン、サマービル、ラインデルスに代えてデパイ、コープマイネルス、Q・ティンバーを投入し、さらにフラーフェンベルフとガクポを下げてアケ、ブロビーを送り込んだが、まるで機能しなかった。2−2となることを防ぐことはできなかった」
また、日刊紙『Algemeen Dagblad』も「オランダ代表にとって二日酔いのような状況だ」と嘆き。そして、「勝利は確実と思われた」とした上で、やはり指揮官の采配を糾弾している。
「選手起用はことごとく悲惨な結果に終わった。左ウイングに張っていたガクポは日本にとってあまりにも予測可能だった。後半に入ってからも存在感を増し、2-1となった後もいくつかの強烈なシュートを放ち、得点機を演出していた。にもかかわらず、クーマンが彼を交代させたのは奇妙だった。他の交代同様に極めて悪い結果をもたらした」
オランダに「二日酔い」と評されるようなダメージを負わせた日本。そのドローゲームは、勝ち点1以上の価値があったと言えよう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]