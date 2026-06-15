石川県羽咋市で5月末から行われている本州で初となる特別天然記念物トキの放鳥。ケージで環境に慣らしてから放つ「ソフトリリース」方式での放鳥が14日行われ飼育されていた10羽全てが飛び立ちました。

記者リポート「きのう(14日)放鳥されたトキは奥に見える山に向かって飛び立ちました。そして、現在トキがいなくなったケージの解体作業が行われています。」

18羽のトキが放鳥される羽咋市。5月31日には箱から直接放つハードリリースで8羽が放鳥されました。

残る10羽はケージで環境に慣れさせてから自然に飛び立つのを待つ、ソフトリリース方式での放鳥です。

トキが羽咋に移送され2週間がたった14日、ソフトリリースが行われ午前9時半ごろにケージの扉が開かれました。

午後3時過ぎにすべての個体が飛び去り役目終えたケージは6月中に解体へ

モニタリングチーム「11時ごろに一羽飛び立ってそのあと13時過ぎくらいにいっぺんに何羽も飛んで行って。この辺りを旋回。ぐるぐると回って飛んでいるのを観察した」

県によりますと午後3時過ぎにはすべての個体が飛び立ったということです。

住民「Qトキは目撃した？昨日は見てない。(トキが)来ればいいがなかなかいつ来るかわからないので」

4月からケージの設計に携わってきた稲葉弘之さんはトキの放鳥の成功に安堵の表情を浮かべます。

ケージの施工を担当したアルスコンサルタンツ・稲葉弘之さん「外敵が入ってくることは、責任重大なので入られないように、ひやひやしながら2週間過ごしたが無事飛び立ってくれてよかった」

無事に役目を終えたケージは今月中に解体されるということです。

県では、トキの定着を図るためトキを見かけた場合にも、「近づかない」、「餌を与えない」など観察マナーを守るよう呼びかけています。