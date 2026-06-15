メ～テレ（名古屋テレビ）

岐阜市にある陸上自衛隊射撃場で起きた、自衛官候補生による発砲事件から14日で3年が経ち、現場では犠牲となった2人の追悼行事が行われました。

14日、岐阜市にある日野基本射撃場で、陸上自衛隊による追悼式が行われました。

追悼式は「非公開」。

名古屋の守山駐屯地に所属する隊員ら、約40人が参列しました。

事件が起きたのは3年前の6月14日。

起訴状によりますと、当時、19歳の自衛官候補生だった渡辺直杜被告(21)は、訓練中に弾薬を奪おうと考え、隊員を小銃で撃ち、2人を殺害、1人に重傷を負わせたとされています。

2人の隊員が犠牲となった事件から3年。

行事では、第35普通科連隊長の坂本克好1等陸佐が、「これからも責任ある行動を貫いていくことを誓います」などと、追悼の言葉を述べたといいます。

”時間の経過”がにじむ

あの日、何があったのか――。

強盗殺人などの罪で起訴されている、元自衛官候補生の渡辺被告の裁判は、いまだ始まっていません。

現場周辺の住人の言葉からも、”時間の経過”がにじみます。

「関心がないというか薄れてきている。まだ裁判をやっていないのか、決まっていないのか刑も」(現場近くに住む人)

「3年経ったかという感じだけ」(現場近くに住む人)

Q.動機などは解明されたほうがよい？

「それは解明された方がいいと思う。裁判が始まってどういう判決が出るかわからないが、出たら報道で見て『ああそうなのか』という程度の話」(現場近くに住む人)