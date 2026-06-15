“過去最大規模”「Afternoon Tea」監修フェア開催　スイーツや新登場のアルコール飲料など、28商品展開【ファミマ】

ファミリーマートは6月16日、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修の「アフタヌーンティー」フェアを全国の約1万6,400店で開始する。

“過去最大規模”のコラボとして、プリンや焼き菓子のほか、パン、アイス、飲料など幅広いカテゴリーで全28商品をラインアップした。それぞれアールグレイやセイロン、アッサム、フレーバーティーなどのお茶の味わいを楽しめる商品に仕上げた。

ファミマは同ブランドとのコラボ企画を2019年から継続的に実施。特に監修ペットボトル飲料シリーズが人気で、累計販売数は4億本を突破した(2026年4月末時点)。2025年に実施したコラボ企画では、25商品を展開した。

2026年9月に創立45周年を迎えるファミリーマートは、コンビニの枠を超えて選ばれる存在であり続けるため、「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げている。同フェアはその一環。

今回取り扱う28商品のうち、シュークリームや琥珀糖といった新商品を12種類用意した。コラボ史上初となるアルコール飲料もラインアップした。

なお、地域によって商品の価格･発売日･仕様などが異なる場合や、一部地域や店舗では取り扱いのない商品があるとしている。

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〈取扱商品の概要〉

◆「窯出しとろけるミルクティープリン」

アールグレイを使用したミルクティープリンに、北海道産生クリーム入りホイップクリームをトッピングした。

発売日:2026年6月16日(火)

価格:税込238円

販売エリア:全国

※数量限定

◆「アールグレイ香るザクほろシュー(紅茶クリーム)」

ザクほろ食感のシューパフに、ダブルクリームを詰めたシュークリーム。アールグレイが香る紅茶クリームを使用した。

発売日:2026年6月16日(火)

価格:税込248円

販売エリア:全国

※数量限定

◆「アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド」

サクパリ食感の紅茶サンド。ひと口で紅茶の香りが広がるよう仕上げた。

発売日:2026年6月16日(火)

価格:税込298円

販売エリア:全国

※数量限定

◆「アールグレイ香る紅茶カヌレ」

カリっともっちり食感で、紅茶の香りが広がるカヌレ。紅茶の香りを強化した。

発売日:2026年6月16日(火)

価格:税込275円

販売エリア:全国

※数量限定

◆「アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ」

アールグレイの香りと焦がしバターのコクが特徴のフィナンシェ。

発売日:2026年6月16日(火)

価格:税込198円

販売エリア:全国

※数量限定

◆「アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン」

アールグレイが香るしっとり食感のバウムクーヘン。

発売日:2026年6月16日(火)

価格:税込195円

販売エリア:全国

※数量限定

◆「アールグレイ香る紅茶のドーナツ」

アールグレイの香りが広がるグレーズをかけたオールドファッションドーナツ。

発売日:2026年6月16日(火)

価格:税込155円

販売エリア:全国

※数量限定

◆「紅茶とりんごのパウンドケーキ」

セイロン紅茶とりんごを使ったしっとり食感のパウンドケーキ。

発売日:2026年6月16日(火)

価格:税込190円

販売エリア:全国

※数量限定

◆「紅茶とオレンジのザクザククッキー」

セイロン紅茶とオレンジの風味を楽しめるザクザク食感のクッキー。

発売日:2026年6月16日(火)

価格:税込198円

販売エリア:全国

※数量限定

◆「アールグレイメロンパン」

アールグレイクリームとホイップクリームを包み、アールグレイ入りのビスケット生地を被せたメロンパン。

発売日:2026年6月16日(火)

価格:税込170円

販売エリア:全国(沖縄県を除く)

◆「アールグレイの生スコーンクロワッサン(ホワイトチョコチップ入り)」

ホワイトチョコチップ入りのアールグレイ生スコーン生地とクロワッサン生地を重ねて焼き上げ、中にアールグレイクリームをサンドしたスコーンクロワッサン。

発売日:2026年6月16日(火)

価格:税込185円

販売エリア:全国(沖縄県を除く)

◆「華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル」

アールグレイチョコをたっぷりかけたチョコプレッツェル。

発売日:2026年6月16日(火)

価格:税込268円

販売エリア:全国

※数量限定

◆「しっとりクッキーロイヤルミルクティー味」

アールグレイ茶葉を使用したコク深いロイヤルミルクティー味のしっとりクッキー。

発売日:2026年6月16日(火)

価格:税込198円

販売エリア:全国

※数量限定

◆「紅茶とピーチの琥珀糖」

アールグレイとピーチの2種類の味わいが楽しめるサクぷる食感の琥珀糖。宝石のような見た目に仕上げた。

発売日:2026年6月16日(火)

価格:税込450円

販売エリア:全国

※数量限定

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◆「オレンジ&アールグレイのミルクティーアイス」

アールグレイのミルクティーアイスに、ブラッドオレンジ果汁を使用したオレンジピール入りソースを組み合わせた。

発売日:2026年6月16日(火)

価格:税込225円

販売エリア:全国

※数量限定

◆「アップル香るティーソーダ」

アップルの甘酸っぱい香りが特徴のフレーバーティーソーダ。

発売日:2026年6月16日(火)

価格:税込140円

販売エリア:全国

◆「シャルドネティーサワー」

Afternoon Tea監修シリーズ初のアルコール飲料。爽やかな茶葉の味わいとシャルドネの香りを活かしすっきりと仕上げた。アルコール度数3%。

発売日:2026年6月16日(火)

価格:税込177円

販売エリア:全国の酒類取扱店

※数量限定

〈発売中の商品〉

◆「アフタヌーンティーロイヤルミルクティーフラッペ」

Afternoon Tea監修のフラッペ。細かく砕いたなめらかなミルクティー味のかき氷の中に紅茶風味のクッキーを加えている。2023年から3年連続で年間のフラッペ売上No.1を記録し、累計販売数は2000万杯を突破した。

価格:税込360円

販売エリア:全国

※沖縄県では仕様が異なる。

◆「ティーラテ」「砂糖不使用 ティーラテ」

紅茶の香りとミルクのコクが楽しめるティーラテ。砂糖不使用の商品も展開している。

価格:税込210円

販売エリア:全国

◆「ライチ香るジャスミンティー」

ライチとジャスミンの香りが特徴のフレーバーティー。

価格:税込118円

販売エリア:全国

◆「白桃香るルイボスティー」

白桃の甘く優しい香りとルイボスティーのすっきりとした味わいを組み合わせた、ノンカフェイン無糖フレーバーティー。

価格:税込118円

販売エリア:全国

◆「シャルドネ香るストレートティー」

紅茶のさわやかな味わいがシャルドネの香りを引き立てる無糖フレーバーティー。

価格:税込118円

販売エリア:全国

◆「ルイボスティー」

苦みの少ない飲みやすさが特徴のルイボスティー。

価格:600ml/税込118円、950ml/税込160円

販売エリア:全国

◆「アールグレイティー」

茶葉の豊かな香りとすっきりとした味わいが特徴。

価格:600ml/税込118円、950ml/税込160円

販売エリア:全国

◆「ロイヤルミルクティー」

アッサム茶葉の香りとまろやかなミルクの味わいが特徴の甘さ控えめなロイヤルミルクティー。

価格:税込150円

販売エリア:全国

※画像はいずれもイメージ。

※地域により商品の価格･発売日･仕様などが異なる場合がある。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がある。