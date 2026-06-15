丸山桂里奈「朝からがっつり」夏にピッタリの手料理公開「野菜たっぷりで美味しそう」「アスリート飯ですね」
【モデルプレス＝2026/06/15】サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が6月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳元なでしこ「野菜たっぷりで美味しそう」夏にピッタリの手料理
丸山は更新されたInstagramストーリーズで、「朝ご飯。これあいてる部分なにいれるでしょう？」とつづり、真ん中にスペースを空け、周りにトマトや生ハム、切った卵などを盛り付けたプレートを公開。次の投稿で「正解は冷やし中華です。朝からがっつり」とコメントし、麺が盛られた完成品を披露している。
この投稿に「朝からたくさん食べて凄い」「アスリート飯ですね」「野菜たっぷりで美味しそう」「ボリューム満点」など反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳元なでしこ「野菜たっぷりで美味しそう」夏にピッタリの手料理
◆丸山桂里奈、がっつり朝ごはんを披露
丸山は更新されたInstagramストーリーズで、「朝ご飯。これあいてる部分なにいれるでしょう？」とつづり、真ん中にスペースを空け、周りにトマトや生ハム、切った卵などを盛り付けたプレートを公開。次の投稿で「正解は冷やし中華です。朝からがっつり」とコメントし、麺が盛られた完成品を披露している。
◆丸山桂里奈の投稿に反響
この投稿に「朝からたくさん食べて凄い」「アスリート飯ですね」「野菜たっぷりで美味しそう」「ボリューム満点」など反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】