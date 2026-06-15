1児の母・岡副麻希「娘とクッキング」シュウマイ作りの様子を公開「お子さんと一緒で楽しそう」「エプロン姿可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/06/15】フリーアナウンサーの岡副麻希が6月13日、自身のInstagramを更新。娘とのクッキングの様子を公開し、話題となっている。
【写真】33歳1児の母フリーアナ「エプロン姿可愛すぎる」娘とシュウマイ作りの様子
岡副は「こねこねしたい、お手伝いしたい そんな娘とクッキング」とつづり、写真を投稿。エプロンを付けた娘の写真には「シュウマイつくるのー こねこねするのー」「ままとエプロンいっしょ！」とコメントが付けられている。
他に投稿された動画では、娘がシュウマイの皮に具を乗せる様子を公開。「本人がやり切って、ご満悦で、たくさん食べてくれてなにより」と記している。
この投稿には「お子さんと一緒で楽しそう」「素直で可愛い」「エプロン姿可愛すぎる」「愛情たっぷり」「微笑ましい」「幸せが溢れてる」「クッキング姿にほっこりします」などとコメントが寄せられている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】33歳1児の母フリーアナ「エプロン姿可愛すぎる」娘とシュウマイ作りの様子
◆岡副麻希、娘とのクッキングの様子を公開
岡副は「こねこねしたい、お手伝いしたい そんな娘とクッキング」とつづり、写真を投稿。エプロンを付けた娘の写真には「シュウマイつくるのー こねこねするのー」「ままとエプロンいっしょ！」とコメントが付けられている。
◆岡副麻希の投稿に反響
この投稿には「お子さんと一緒で楽しそう」「素直で可愛い」「エプロン姿可愛すぎる」「愛情たっぷり」「微笑ましい」「幸せが溢れてる」「クッキング姿にほっこりします」などとコメントが寄せられている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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