gelato pique cafeでマンゴー尽くし♪夏限定のご褒美スイーツフェアに注目
夏のご褒美スイーツを探している方にうれしいニュース♡gelato pique cafeでは、2026年6月18日(木)から7月22日(水)までの期間限定で「SUNSHINE MANGO」フェアを開催します。主役は濃厚な甘みとジューシーな果肉が魅力の宮崎県産マンゴー。果実のおいしさを存分に楽しめるクレープやソフトクリームが登場し、夏気分を盛り上げてくれます。
宮崎県産マンゴーを贅沢に味わう
今回のフェアでは、太陽の恵みをたっぷり受けて育った宮崎県産マンゴーを使用。素材そのもののおいしさを活かしながら、gelato pique cafeらしい華やかなスイーツに仕上げられています。
販売期間は2026年6月18日(木)～7月22日(水)。各店舗、各日数量限定での販売となるため、気になる方は早めの来店がおすすめです。
※表記は全て税込み価格です。
※各店舗、各日数量限定となります。
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夏限定のマンゴースイーツ2品
宮崎県産マンゴーのクレープ
価格：1,290円
宮崎県産マンゴーの果肉をたっぷりトッピングした、見た目も華やかな夏限定クレープです。トップには完熟マンゴーを贅沢にのせ、その下には爽やかなココナッツ＆パインジェラートを忍ばせています。
さらにクレープの中には、コクのあるカスタードクリーム、軽やかなヨーグルトホイップ、みずみずしいマンゴー、トロピカルソースを重ね、最後まで飽きずに楽しめる構成に。
甘さと爽やかさのバランスが絶妙で、暑い季節にもぴったりの一品です。
マンゴーソフトクリーム
価格：740円
濃厚でなめらかなソフトクリームに、宮崎県産マンゴーをトッピングした季節限定メニューです。シンプルな組み合わせだからこそ、マンゴー本来の甘みやジューシーさが際立ちます。
ソフトクリームのミルキーな味わいと、フレッシュなマンゴーの果実感が口いっぱいに広がり、贅沢なひとときを演出してくれます。
※マンゴーソフトクリームは一部店舗限定での販売となります。
まとめ
暑い季節に楽しみたいトロピカルスイーツがそろう「SUNSHINE MANGO」フェア。宮崎県産マンゴーの濃厚な甘さを堪能できるクレープとソフトクリームは、自分へのご褒美にもぴったりです♡
期間限定ならではの特別な味わいを楽しみながら、夏らしいひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。マンゴー好きなら見逃せない注目フェアです♪