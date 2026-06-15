gelato pique cafeでマンゴー尽くし♪夏限定のご褒美スイーツフェアに注目

夏のご褒美スイーツを探している方にうれしいニュース♡gelato pique cafeでは、2026年6月18日(木)から7月22日(水)までの期間限定で「SUNSHINE MANGO」フェアを開催します。主役は濃厚な甘みとジューシーな果肉が魅力の宮崎県産マンゴー。果実のおいしさを存分に楽しめるクレープやソフトクリームが登場し、夏気分を盛り上げてくれます。

宮崎県産マンゴーを贅沢に味わう

今回のフェアでは、太陽の恵みをたっぷり受けて育った宮崎県産マンゴーを使用。素材そのもののおいしさを活かしながら、gelato pique cafeらしい華やかなスイーツに仕上げられています。

販売期間は2026年6月18日(木)～7月22日(水)。各店舗、各日数量限定での販売となるため、気になる方は早めの来店がおすすめです。

※表記は全て税込み価格です。

※各店舗、各日数量限定となります。

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夏限定のマンゴースイーツ2品

宮崎県産マンゴーのクレープ



価格：1,290円

宮崎県産マンゴーの果肉をたっぷりトッピングした、見た目も華やかな夏限定クレープです。トップには完熟マンゴーを贅沢にのせ、その下には爽やかなココナッツ＆パインジェラートを忍ばせています。

さらにクレープの中には、コクのあるカスタードクリーム、軽やかなヨーグルトホイップ、みずみずしいマンゴー、トロピカルソースを重ね、最後まで飽きずに楽しめる構成に。

甘さと爽やかさのバランスが絶妙で、暑い季節にもぴったりの一品です。

マンゴーソフトクリーム



価格：740円

濃厚でなめらかなソフトクリームに、宮崎県産マンゴーをトッピングした季節限定メニューです。シンプルな組み合わせだからこそ、マンゴー本来の甘みやジューシーさが際立ちます。

ソフトクリームのミルキーな味わいと、フレッシュなマンゴーの果実感が口いっぱいに広がり、贅沢なひとときを演出してくれます。

※マンゴーソフトクリームは一部店舗限定での販売となります。

まとめ

暑い季節に楽しみたいトロピカルスイーツがそろう「SUNSHINE MANGO」フェア。宮崎県産マンゴーの濃厚な甘さを堪能できるクレープとソフトクリームは、自分へのご褒美にもぴったりです♡

期間限定ならではの特別な味わいを楽しみながら、夏らしいひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。マンゴー好きなら見逃せない注目フェアです♪