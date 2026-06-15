【サッカーW杯】小泉進次郎の豊かな表情 オランダ戦のオフショット話題「めっちゃ面白い、最高だよ」
小泉進次郎防衛大臣が15日、自身のXを更新。サッカー北中米Ｗ杯の日本とオランダ戦を観戦した際のオフショットをリアルタイムで投稿すると、ネット上で「めっちゃ喜んでる！」「失点して悲しいですよね」などと話題になっている。
【写真】悔しい顔→大はしゃぎの小泉進次郎 オランダ戦で話題のオフショット
試合はオランダの副首相兼国防大臣のディラン氏と、東京のオランダ大使館でテレビ観戦。投稿したオフショットでは、オランダに先制された際は苦笑い、そして1-1の同点に日本が追いつくと、ガッツポーズで喜ぶ姿を見ることができる。
その後、再びリードを許すと悔しそうな表情で、2-2の劇的な同点ゴールを日本が決めると、大きく手をあげて喜んでいる。
表情の差が激しいオフショットにネット上では「サッカーは見てないけどオランダ大使館で観戦しとる小泉進次郎はめっちゃ面白い、最高だよ」「なんか最高に小泉進次郎って感じの写真でいいなこれ」「小泉進次郎のSNSがうますぎる」「小泉進次郎氏のオランダとの観戦楽しそう こういう交流の仕方好きだな」「W杯は本田さんの解説と進次郎のSNSが楽しみ」「小泉進次郎はこういう場面で、つくづく持っているな(笑)好ゲームの上、ドロー。結果、国際親善的には一番いい終わり方しているし(笑)」などの声が出ている。
なお、今回の引き分けに小泉氏は「サッカーワールドカップの日本・オランダ戦が2-2の引き分けに終わり、大臣同士でお互いの代表チームの素晴らしい闘いぶりを称え合いました。試合結果によってはお互いの友情にヒビが入りかねないと心配する声もありましたが（笑）、逆に友情が深まる時間になりました」と安堵している。
【写真】悔しい顔→大はしゃぎの小泉進次郎 オランダ戦で話題のオフショット
試合はオランダの副首相兼国防大臣のディラン氏と、東京のオランダ大使館でテレビ観戦。投稿したオフショットでは、オランダに先制された際は苦笑い、そして1-1の同点に日本が追いつくと、ガッツポーズで喜ぶ姿を見ることができる。
表情の差が激しいオフショットにネット上では「サッカーは見てないけどオランダ大使館で観戦しとる小泉進次郎はめっちゃ面白い、最高だよ」「なんか最高に小泉進次郎って感じの写真でいいなこれ」「小泉進次郎のSNSがうますぎる」「小泉進次郎氏のオランダとの観戦楽しそう こういう交流の仕方好きだな」「W杯は本田さんの解説と進次郎のSNSが楽しみ」「小泉進次郎はこういう場面で、つくづく持っているな(笑)好ゲームの上、ドロー。結果、国際親善的には一番いい終わり方しているし(笑)」などの声が出ている。
なお、今回の引き分けに小泉氏は「サッカーワールドカップの日本・オランダ戦が2-2の引き分けに終わり、大臣同士でお互いの代表チームの素晴らしい闘いぶりを称え合いました。試合結果によってはお互いの友情にヒビが入りかねないと心配する声もありましたが（笑）、逆に友情が深まる時間になりました」と安堵している。