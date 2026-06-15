歌舞伎俳優の中村鴈治郎（67）と坂東新悟（35）が15日、東京・大田区の新田神社で出演する「7月歌舞伎鑑賞教室」（7月4〜15日、大田区民ホール・アプリコ大ホール）の成功祈願を行った。

国立劇場が1967年から、中高生を中心に歌舞伎になじみのない層を対象に公演を行う伝統の歌舞伎鑑賞教室。本公演は史上初めて大田区で開催する。鴈治郎は「歌舞伎を見たことがない人が、大勢見る公演になることは間違いない。これで“歌舞伎を二度と見たくない”と思われるのが最もつらいこと。そういうことがないように、“歌舞伎をもう一度見てみたい”と思わせる公演にしたい」と意気込みを語った。

今回はエレキテルなどを発明した平賀源内が「福内鬼外（ふくちきがい）」として書いた「神霊矢口渡（しんれいやぐちのわたし） 頓兵衛住家の場」が上演される。会場の大田区にあった「矢口の渡し」が舞台。渡しは1949年まで存在し、現在も東急多摩川線の矢口渡（やぐちのわたし）駅として名残が残っている。

演目は南北朝の動乱を描いた時代物の名作。新田義貞の息子、義興を誅殺した頓兵衛と、その娘お舟を中心に物語が展開されていく。頓兵衛を演じる鴈治郎は「正義はないです。ただ金と欲にまみれている。本当に人間くさい役。一回、二回と演じるうちにこんなに楽しい役はないと思えるくらいに好きな役になりつつある」と舞台を心待ちにしている。

一方お舟役を勤める新悟も「女方として誰もが憧れる役。自分が勤めるとは現実的には捉えていなかった。まさか自分が勤めるとは。光栄です」と胸を高鳴らせている。

この日は義興をまつる新田神社を参拝した。「この芝居を地元でできるとは。矢口の渡しを地元の皆さまに知っていただければ、もっとうれしい」と鴈治郎は公演の意義を強調した。