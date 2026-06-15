高市政権「指示する」65.3％　政権発足以来最低に　“中傷動画”への説明「納得できない」半数超える【FNN世論調査】

FNNの世論調査で、内閣支持率は65％を超えたものの、政権発足以来最低となりました。

いわゆる“中傷動画”問題で高市総理大臣の説明に「納得できない」とする人が半数を超えています。

調査は、6月13日・14日に電話調査（RDD 固定電話・携帯電話）し、全国の18歳以上の有権者1016人に回答いただきました（国勢調査結果をもとに抽出・補正）。

高市内閣を「支持する」と答えた人の割合は、5月（68.0％）より2.7ポイント下がり、65.3％でした。

「支持しない」は5月（26.2％）より1.9ポイント上がり、28.1％でした。

自民党総裁選などでの中傷動画の作成に、秘書をはじめ自身の陣営は関わっていないとする高市総理の説明を「納得できない」とした人が半数を超え、52％でした。

高市総理の秘書の参考人招致が「必要だ」は60.1％に達し、「不要だ」は、35.6％にとどまりました。

食料品にかかる消費税については、「早く実現するなら1％でもいい」が45.1％で、「時間がかかっても0％にすべきだ」が27.7％、「減税すべきでない」が25.9％でした。