けさ、日本を熱狂の渦に巻き込んだサッカー・FIFAワールドカップ。グループステージ初戦、FIFAランク18位の日本は8位の強豪・オランダと対戦。スタジアムには、およそ7万人のサポーターが駆けつけました。試合が行われたアメリカ南部・ダラスから中継です。

ダラスのスタジアムのすぐ脇からお伝えします。昼間の熱戦には、オランダのサポーターの方も多く詰めかけましたが、応援という意味では日本のサポーターが圧倒的に上回っていました。

数の意味でも、オランダのサポーターの方はオレンジのユニフォームで大変目立つのですが、俯瞰してみますと6対4か、もう少し多いぐらい日本のサポーターがスタジアムを埋め尽くしました。

そして、声援も試合の開始から太鼓を叩いて、日本コールをずっと試合の最後まで続けて、日本選手にとっては大きなサポートになったと思います。

このダラスは全米4位の大きな都市圏なのですが、日本の企業が多く集まってます。

トヨタ自動車の北米の本社があるほか、おなじみのセブン-イレブン、いまは日本の企業ですが、ダラスが創業の地だということで、大変日本に馴染みがあって日本びいきの方も多いということで、第3戦スウェーデン戦もダラスでやりますので、また力強いサポートが得られるかもしれません。