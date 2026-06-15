お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが14日に自身のアメブロを更新。続いていた体調不良から回復したことや、息子たちの運動会での快挙を報告した。

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この日、まさみさんは「体調不良が続いてやっと回復してきました」と切り出し「五月病なのか更年期障害なのか自律神経が乱れているのか」と原因不明の不調に悩まされていたことを告白。「不眠症が続いたり食欲不振 疲れが取れなかったりやる気が出なかったり」と症状を明かした。

病院では「亡くなった父のことも影響してるかも」と言われたといい「家族の死を受け入れるのって思っていた以上に時間がかかるんだなぁ」と心境をつづった。

続けて、息子たちの運動会が無事に終了したことを報告し、手作り弁当の写真を公開。「冷めた唐揚げが苦手なパパと子供たちの為に遠藤家のお弁当には唐揚げは入りません」（原文ママ）と、遠藤や子どもたちの好みに合わせたことを説明し「平凡なお弁当です」とコメントした。

さらに「去年に続き亡くなったじぃじに『徒競走で1位になれますように』って、お墓でお願いしてて」と明かし「長男君、次男君2人とも1位になってきましたー！」と嬉しい結果を報告。最後に「子供たち、お疲れ様でした」（原文ママ）と労いの言葉で、ブログを締めくくった。