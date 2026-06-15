北アメリカ南部から南アメリカにかけて生息し、ほとんどの種が光沢がかった、妖しく美しい青色に発色するモルフォ蝶。



【写真＆動画】モルフォ蝶のアートと飛ぶ様子

SNS上では今、そんなモルフォ蝶をあしらったご禁制のアート作品が、大きな注目を集めている。



「ブラジル駐在してた祖父の遺品がやばすぎる 絶対今だったら許されてない」



と件の作品を紹介したのは、エンジニアで昆虫マニアのえあちさん（@air_chip_）。



昔はブラジル土産として定番だったモルフォ蝶のアートや標本だが、現在ではワシントン条約などの影響で、輸入が厳しく制限されている。



この作品には、どのような背景があるのだろうか？えあちさんにお話を聞いた。



――この作品をご覧になったご感想を。



えあち：遺品でもらったものなので詳細は不明ですが、南米での昆虫観察の経験から、現在のブラジルは規制が本当に厳しいイメージがあったので、よく持って帰れたなぁと思いました。祖父は一介の商社マンであり、昆虫や規制周りは詳しくなかったか、今ほどブラジルもうるさくなかったんでしょうね。実際にエクアドルでモルフォ蝶の観察もしましたが、持ち帰れないので逃がしたりしました。



――ブラジルでのモルフォ蝶の扱いについて。



えあち：リプライで気づいたんですけど「繁殖されたモルフォなら規制回避できる。採集はできるが持ち出しができない」という規制状況らしいので、繁殖などで合法につくられたものだったのかもしれません。



何にせよ、今は採集自体に規制がなかったとしても、昆虫採集の文化のない南米では、現地の人ともめることもあるようなので、こういったアートを作るために捕まえるのは難しいでしょうね。



――投稿に大きな反響がありました。



えあち：頑張って書いた小説や、凝ったネタツイ、自分で捕まえたヘラクレスオオカブトよりも、こんな投稿がバズって複雑です。



◇ ◇



SNSユーザーからは



「ばあちゃんちにあるなあ これ昔、流行ってたんかな」

「蝶にはかわいそうですが、その分大切にしなければいけない家宝ですね」

「この種の工芸は、まだブラジルに存在します。しかし現在、同国では許可なく昆虫を採集することは禁止されています。多くの人々が依然として違法に行っています。環境機関によって許可された展示枠があるようで、そこには蝶園用の標本が含まれているものと思われますが、確かではありません。」※ブラジル人のコメント



など、数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんは、モルフォ蝶のアートをご覧になったことがあるだろうか？



なお、えあちさんは趣味で数々の小説を書いており、現在も長編小説を執筆中だという。公開時には情報発信されるので、ご興味ある方はぜひSNSをチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）