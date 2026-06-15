【今週のキャンペーン情報5選】餃子の王将“半額券”プレゼント、牛角10％OFF、ファミマのサラダ増量…
物価高の中、せっかく買い物をするならお得に済ませたいもの。クーポンやキャンペーンをうまく活用すれば、買い物を楽しみながら家計を守ることができるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週（2026年6月15日〜21日）のキャンペーン情報”を5つ紹介します！
「牛角」では、父の日に合わせた期間限定のキャンペーンを実施します。
牛角公式アプリのクーポン画面をスタッフに提示すると、単品・食べ放題コースのいずれの注文でも会計金額が10％OFFになります。
また、生ビールを含む40品以上のアルコール飲み放題が通常価格1738円（税込）のところ、1188円（税込）になるクーポンも用意されています。
※開催期間：2026年6月15日〜6月21日
※対象：牛角公式アプリ会員限定
※沖縄県内の店舗、牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂は対象外です。
餃子の王将およびGYOZA OHSHOでは、6月18日・19日の2日間限定で「2026大感謝祭」を開催します。
期間中、各種割引処理後の会計金額500円（税込）ごとに、後日使える「餃子1人前半額券（2枚つづり）」が1枚プレゼントされます。
※開催期間：2026年6月18日〜6月19日
※半額券の有効期間：2026年6月20日〜7月31日
※割引券がなくなり次第終了。
※定食、セット、ジャストサイズ、食べ放題には利用不可。
ファミリーマートでは、人気の野菜サラダ5品を対象に、価格据え置きで具材を増量するキャンペーンを全3回にわたり実施。6月16日からはその第1弾がスタートします。
「シーチキン＆たまごのサラダ」278円（税込）はコーンが50％増量、「1/3日分の野菜サラダ」328円（税込）はサラダチキンが20％増量され、対象商品には「増量シール」が貼付されます。
※第1弾の開催期間：2026年6月16日〜6月22日
※対象店舗：全国のファミリーマート（約1万6400店舗）
※第2、第3弾は別の対象商品で順次実施されます。商品の在庫状況は店舗によって異なる場合があります。
ファミリーレストランのココスでは、ガッツリ食べられるWサイズのメニューがお得になる「ココスの父の日応援まんぞくメニュー」を期間限定で販売します。
選べるメイン（ライスまたは石窯パン付き）と選べるドリンクがセットになっており、組み合わせによっては最大380円お得に楽しめます。
選べるメイン（一例）：父の日W濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ、父の日Wカットステーキ 260gなど
選べるドリンク（一例）：キリン一番搾り 生ビール（中ジョッキ）、角ハイボール、プレミアムドリンクバー・スープバーなど
※販売期間：2026年6月16日〜6月22日
※空港店舗は対象外。
ニトリから生まれたインテリア雑貨専門店の「デコホーム」では、アプリ会員限定のポイントアップキャンペーンを開催します。
ニトリアプリまたはデコホームアプリに会員登録のうえ、Instagramでデコホームのスタッフアカウントをフォローし、会計時に提示すると、通常ポイントが最大7倍（ゴールド会員の場合）になります。
※開催期間：2026年6月15日〜6月28日
※対象：アプリ会員限定（すでにInstagramのスタッフアカウントをフォローしている人も対象）
※デコホームイオンモール甲府昭和店はキャンペーン対象外です。商品以外のサービス料・配送料などはポイント対象外となります。
(文:All About 編集部)
1：牛角
「牛角」では、父の日に合わせた期間限定のキャンペーンを実施します。
牛角公式アプリのクーポン画面をスタッフに提示すると、単品・食べ放題コースのいずれの注文でも会計金額が10％OFFになります。
※開催期間：2026年6月15日〜6月21日
※対象：牛角公式アプリ会員限定
※沖縄県内の店舗、牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂は対象外です。
2：餃子の王将
餃子の王将およびGYOZA OHSHOでは、6月18日・19日の2日間限定で「2026大感謝祭」を開催します。
期間中、各種割引処理後の会計金額500円（税込）ごとに、後日使える「餃子1人前半額券（2枚つづり）」が1枚プレゼントされます。
※開催期間：2026年6月18日〜6月19日
※半額券の有効期間：2026年6月20日〜7月31日
※割引券がなくなり次第終了。
※定食、セット、ジャストサイズ、食べ放題には利用不可。
3：ファミリーマート
ファミリーマートでは、人気の野菜サラダ5品を対象に、価格据え置きで具材を増量するキャンペーンを全3回にわたり実施。6月16日からはその第1弾がスタートします。
「シーチキン＆たまごのサラダ」278円（税込）はコーンが50％増量、「1/3日分の野菜サラダ」328円（税込）はサラダチキンが20％増量され、対象商品には「増量シール」が貼付されます。
※第1弾の開催期間：2026年6月16日〜6月22日
※対象店舗：全国のファミリーマート（約1万6400店舗）
※第2、第3弾は別の対象商品で順次実施されます。商品の在庫状況は店舗によって異なる場合があります。
4：ココス
ファミリーレストランのココスでは、ガッツリ食べられるWサイズのメニューがお得になる「ココスの父の日応援まんぞくメニュー」を期間限定で販売します。
選べるメイン（ライスまたは石窯パン付き）と選べるドリンクがセットになっており、組み合わせによっては最大380円お得に楽しめます。
選べるメイン（一例）：父の日W濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ、父の日Wカットステーキ 260gなど
選べるドリンク（一例）：キリン一番搾り 生ビール（中ジョッキ）、角ハイボール、プレミアムドリンクバー・スープバーなど
※販売期間：2026年6月16日〜6月22日
※空港店舗は対象外。
5：デコホーム
ニトリから生まれたインテリア雑貨専門店の「デコホーム」では、アプリ会員限定のポイントアップキャンペーンを開催します。
ニトリアプリまたはデコホームアプリに会員登録のうえ、Instagramでデコホームのスタッフアカウントをフォローし、会計時に提示すると、通常ポイントが最大7倍（ゴールド会員の場合）になります。
※開催期間：2026年6月15日〜6月28日
※対象：アプリ会員限定（すでにInstagramのスタッフアカウントをフォローしている人も対象）
※デコホームイオンモール甲府昭和店はキャンペーン対象外です。商品以外のサービス料・配送料などはポイント対象外となります。
(文:All About 編集部)