＜必ずや、殿のお命も…＞次回『豊臣兄弟！』予告。だしの悲痛な願い、その先に待つ運命とは…。播磨攻略は最終局面を迎え、ついに「黒田官兵衛誕生」へ
現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第二十三回「さらば半兵衛」が放送に。
その放送後に流れた第二十四回「軍師官兵衛！」の予告が話題になっています。
＊以下第二十三回のネタバレを含みます。
＜第二十三回のあらすじ＞
荒木村重（トータス松本）が謀反を起こした。
独断で村重の説得に向かった官兵衛（倉悠貴）は、捕らわれの身となってしまう。
官兵衛が裏切ったという噂が流れる中、信長（小栗旬）から、長浜で寧々（浜辺美波）が預かっている官兵衛の子を始末しろという命令が。
半兵衛（菅田将暉）は、ためらう秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）に、幼い命を救う策を提案。
だが、差配を任され長浜へ向かう半兵衛の胸には別の思惑があった。
次回予告
＊以下、NHK公式Youtubeに流れた次回予告より
羽柴家の旗印を掲げた兵たち。
その中心には秀吉と家臣たちの姿が。
画面には「播磨攻略終結」の文字。
「播磨の総仕上げじゃ」という秀吉の声が響く。
「黒田官兵衛誕生」
続いて、小一郎や藤堂高虎らが刀を構える戦場の場面へ。
その後、足を引きずりながら歩く人物の足元が映し出される。
兵たちが一斉に振り向くと、その先にいたのは杖を手にした官兵衛だった。
画面には「黒田官兵衛誕生」の文字。
さらに官兵衛は「三木城を力で落としてはなりませぬ」と訴える。
別所長治の覚悟
続いて映し出されたのは「乱世に咲く誇り」のテロップ。
覚悟を決めたような別所長治の姿が映し出される。
無念さを漂わせた表情で、賀相と向き合っていた。
そして、「最後ぐらいは、わしが決める」と語るのだった。
「必ずや、殿のお命も…」
画面は変わり、妻・だしの手を取り、神妙な面持ちを見せる荒木村重。
背景には、だしの「必ずや、殿のお命もお助けくださいませ」という切実な願いが響く。
さらに、処刑場と思われる河原で正座し、前を見据えるだし。緊迫した展開を予感させる。
最後には、松寿丸と向き合った官兵衛が、穏やかな笑顔を見せるのだった。
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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！
主人公は天下人の弟・豊臣秀長。
歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！
秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。