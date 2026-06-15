現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第二十三回「さらば半兵衛」が放送に。

【写真】「今楊貴妃」と呼ばれただしを待ち受ける運命とは…

その放送後に流れた第二十四回「軍師官兵衛！」の予告が話題になっています。

＊以下第二十三回のネタバレを含みます。

＜第二十三回のあらすじ＞

荒木村重（トータス松本）が謀反を起こした。

独断で村重の説得に向かった官兵衛（倉悠貴）は、捕らわれの身となってしまう。

官兵衛が裏切ったという噂が流れる中、信長（小栗旬）から、長浜で寧々（浜辺美波）が預かっている官兵衛の子を始末しろという命令が。

半兵衛（菅田将暉）は、ためらう秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）に、幼い命を救う策を提案。

だが、差配を任され長浜へ向かう半兵衛の胸には別の思惑があった。

次回予告

＊以下、NHK公式Youtubeに流れた次回予告より

羽柴家の旗印を掲げた兵たち。

その中心には秀吉と家臣たちの姿が。

画面には「播磨攻略終結」の文字。

「播磨の総仕上げじゃ」という秀吉の声が響く。

「黒田官兵衛誕生」

続いて、小一郎や藤堂高虎らが刀を構える戦場の場面へ。

その後、足を引きずりながら歩く人物の足元が映し出される。

兵たちが一斉に振り向くと、その先にいたのは杖を手にした官兵衛だった。

画面には「黒田官兵衛誕生」の文字。

さらに官兵衛は「三木城を力で落としてはなりませぬ」と訴える。

別所長治の覚悟

続いて映し出されたのは「乱世に咲く誇り」のテロップ。

覚悟を決めたような別所長治の姿が映し出される。

無念さを漂わせた表情で、賀相と向き合っていた。

そして、「最後ぐらいは、わしが決める」と語るのだった。

「必ずや、殿のお命も…」

画面は変わり、妻・だしの手を取り、神妙な面持ちを見せる荒木村重。

背景には、だしの「必ずや、殿のお命もお助けくださいませ」という切実な願いが響く。

さらに、処刑場と思われる河原で正座し、前を見据えるだし。緊迫した展開を予感させる。

最後には、松寿丸と向き合った官兵衛が、穏やかな笑顔を見せるのだった。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。