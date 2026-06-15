俳優・大友至恩の1st写真集が8月10日刊行へ　会社員や大学生になりきった“ifの世界”や着物姿も収録

俳優・大友至恩の1st写真集『大友至恩1st写真集（仮）』が、8月10日に東京ニュース通信社より発売される。

【写真】高校卒業直後の大友至恩を撮影 先行カットを見る

大友はミュージカル『刀剣乱舞』シリーズの大慶直胤役をはじめ、人気舞台作品やストレートプレイの舞台に出演し、近年は配信ドラマの主演も務めるなど活動の幅を広げている若手俳優。9月にはペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』でタママ二等兵役を演じることが決まっている。本写真集は、自身19歳の誕生日となる8月10日に発売される。

撮影は高校卒業を迎えたばかりの今年3月に行われ、少年から大人への進化を感じさせるカットが収められている。高校時代の何気ない日常を再現したショットや、大好きな猫と戯れる姿、グランピングでBBQを楽しむ様子、幼い頃から慣れ親しんでいるテニスをプレイする姿など、等身大の素顔がとらえられている。

大友自身のアイデアも取り入れられ、大舞台に立ち存在感を放つカットや、ネオン光る夜の街で着物を身にまとった幻想的なシーンなど、“役者として大人になっていく未来”を写真で表現。一方で「もしも違う道に進んでいたら？」をテーマに、大学生や会社員になりきった“ifの世界の未来”も収録しており、対比する2つの物語が味わえる構成となっている。

購入者特典として、Amazon・楽天ブックスでは限定表紙版、セブンネットショッピングでは大友至恩直筆サイン入り写真集が用意されている。あわせて、2026年8月15日、22日、23日に東京で発売記念イベントの開催が決定。詳細は6月15日17時にTOKYO NEWS magazine&mookで発表される。

■大友至恩コメント皆さんこんにちは！ 大友至恩です。

最後の10代である19歳に写真集を皆さんにお届けできること、とても幸せです！ 今回の写真のコンセプトは、役者と役者にならなかった自分です！ 学校生活や大学生の一人暮らしなどのプライベートな一面も写真に切り取られています！ 是非写真の外側にも想像を膨らましてご覧ください！

最後に、いつも応援ありがとうございます。

まさかまさか、10代最後に写真集を出せるとは思いませんでした！

これも皆さまの応援あってのことです。

この経験を活かし、またこの先もっと成長した姿で違う写真集も出せる様、一生懸命精進いたします！

みんなーーーー！！ ついて来てね！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）