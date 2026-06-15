俳優・湯本健一の1st写真集『BORDER』（KADOKAWA／3月30日発売）の重版出来が決定。あわせて本人登壇の記念イベント開催も発表された。

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湯本健一は、ミュージカル「忍たま乱太郎」で立花仙蔵役を演じた俳優。『BORDER』は自身初となる写真集で、沖縄を舞台に「旅」をテーマに撮り下ろされた。等身大でナチュラルな素顔、バイクに乗りワイルドに決めたシーン、ソリッドな衣装に身を包んだモードな佇まいなど、多彩な表情が収められている。またモーテルの一室でカメラマンの横山マサトと二人きりで撮影したカットでは、大人の恋愛を思わせる色気のあるセクシーで切ない表現にも挑戦している。

重版を記念したイベントは、8月30日に東京・HMV&BOOKS SHIBUYAの5Fイベントスペースで開催。湯本本人が登壇し、写真集の制作に関するエピソードを語るトークショーも行われる予定だ。

重版に合わせて湯本健一は「なんと…！ 『BORDER』の重版が決定しました！ ええ！？ 重版？？？ めちゃくちゃビックリなんですが、それに伴うイベントの開催も決まりました！ 発売後もたくさんの方が『BORDER』を手に取ってくださり、感想を届けてくださったおかげです。本当にありがとうございます（泣）。秋葉原、池袋にて「ありがとう」を伝えられましたが、また改めて感謝をお伝えできることを嬉しく思います。ご都合が合いましたら、ぜひご参加くださいませ」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）