ちいかわパークが1周年！ 新衣装・「びんよよ」プレゼントなど特別企画を実施
7月28日（火）にオープン1周年を迎えるちいかわパークは、入場者特典の配布や新商品発売、新キャラクターの登場など、1周年を記念した特別企画を実施。6月16日（火）から期間限定で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎが妖精姿で登場する。
【写真】1万円以上買い物するとプレゼントされる「びんよよ」が豪華
■映画と連動した企画も！
間もなく1周年を迎えるちいかわパークは、「この特別な日を迎えられたのは、いつも応援してくださる皆さまのおかげです。ご来園、たくさんの笑顔、本当にありがとうございます。これからもワクワクとドキドキがいっぱいの場所として、皆さまに愛されるちいかわパークを目指してまいります。2年目もぜひ一緒に素敵な思い出をつくりましょう」とファンに感謝。
1周年を記念した特別企画では、感謝を伝えるとともに、7月24日公開予定の映画への期待感を高め、テーマパークと映画が連動した特別な体験を届ける。ファンに作品の世界へさらに没入していただき、新たな感動や発見を楽しめる機会となることを目指しているという。
まずはグリーティング。6月16日（火）から7月23日（木）までの期間、ちいかわ、ハチワレ、うさぎが妖精姿で登場する。また、7月24日（金）以降は、新たなキャラクターも順次登場予定。ランダムで同時に登場するのは2キャラクター。詳細は後日発表される。
それから、7月24日（金）から数量限定で、来場者限定の「まめまめフィギュア チャーム マーカー」をプレゼント。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種類でランダムで配布される。
また、同日には、ちいかわパークでしか手に入らない新商品が登場。「ちいかわパーク かわパーク！？ポテトチップス」や「お菓子なキラキラクリアシール」「ちいかわパーク メジャー（ちいかわ＆カブトムシ）」など多彩なラインナップが展開される。
ちいかわパーク内で1万円以上、購入した人には「びんよよ」をプレゼント。シリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード「島編（セイレーン編）」に登場する武器で、謎の生物・セイレーンや人魚たちに立ち向かう際に活躍するアイテムだ（※当日券レジの会計は対象外）。
加えて、サンシャイン60通りでは、ちいかわパーク1周年を記念し、ちいかわたちのストリートフラッグが登場。サントロペ側は7月28日（火）から8月3日（月）まで、サンシャイン側は7月28日（火）から8月9日（日）まで実施。なお楽しむ際には、「周囲の方々へのご配慮のうえ、通行の妨げとならないようご協力をお願いいたします」とのことだ。
【写真】1万円以上買い物するとプレゼントされる「びんよよ」が豪華
■映画と連動した企画も！
間もなく1周年を迎えるちいかわパークは、「この特別な日を迎えられたのは、いつも応援してくださる皆さまのおかげです。ご来園、たくさんの笑顔、本当にありがとうございます。これからもワクワクとドキドキがいっぱいの場所として、皆さまに愛されるちいかわパークを目指してまいります。2年目もぜひ一緒に素敵な思い出をつくりましょう」とファンに感謝。
まずはグリーティング。6月16日（火）から7月23日（木）までの期間、ちいかわ、ハチワレ、うさぎが妖精姿で登場する。また、7月24日（金）以降は、新たなキャラクターも順次登場予定。ランダムで同時に登場するのは2キャラクター。詳細は後日発表される。
それから、7月24日（金）から数量限定で、来場者限定の「まめまめフィギュア チャーム マーカー」をプレゼント。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種類でランダムで配布される。
また、同日には、ちいかわパークでしか手に入らない新商品が登場。「ちいかわパーク かわパーク！？ポテトチップス」や「お菓子なキラキラクリアシール」「ちいかわパーク メジャー（ちいかわ＆カブトムシ）」など多彩なラインナップが展開される。
ちいかわパーク内で1万円以上、購入した人には「びんよよ」をプレゼント。シリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード「島編（セイレーン編）」に登場する武器で、謎の生物・セイレーンや人魚たちに立ち向かう際に活躍するアイテムだ（※当日券レジの会計は対象外）。
加えて、サンシャイン60通りでは、ちいかわパーク1周年を記念し、ちいかわたちのストリートフラッグが登場。サントロペ側は7月28日（火）から8月3日（月）まで、サンシャイン側は7月28日（火）から8月9日（日）まで実施。なお楽しむ際には、「周囲の方々へのご配慮のうえ、通行の妨げとならないようご協力をお願いいたします」とのことだ。