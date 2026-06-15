出版社「WiZH株式会社」は15日、電子書籍「いぬかみっ！総集編（上）」の配信停止と、同日発売予定だった「総集編（下）」の一部サイト配信見合わせを発表した。複数の電子書籍配信ストアに対して第三者から「権利侵害」との申立てが行われたと報告した。

「いぬかみっ！」は、第8回電撃ゲーム小説大賞で銀賞を受賞した有沢まみず氏による作品。「犬神使い」と「犬神」の織り成すハイテンション・ラブコメディー。

同社はこの日、「いぬかみっ！総集編（上）」の配信停止と、同日発売予定だった「総集編（下）」の配信見合わせを発表。「現在、弊社が発行する電子書籍『いぬかみっ！総集編（上）』につきまして、本作が権利を侵害しているとの申立てが、複数の電子書籍配信ストア様に対して行われております」と説明した。

同社によると、権利侵害の事実は認めていないものの、混乱の回避と権利者との円滑な協議を優先する方針から、今回の暫定的措置を講じることを決断。協議が解決するまで販売を停止するという。

「弊社はすでに代理人を通して、申立人側との協議を開始しており、適切な解決に向けて対応を進めております。本件の解決後は、速やかに本作品の配信を再開できるよう努めて参ります」とした。