ラグビー・ＮＴＴリーグワン１部の東京ベイは１５日、プロップのオペティ・ヘルが、来季からフランス１部のリヨンに移籍することを発表した。この日千葉・船橋市のクラブハウスで会見したヘルは「トップ１４はタフな環境だと聞いている。いいチャレンジ、自分が更に強くなる意味でもいい環境だと思い、移籍を決断した」と語った。

１９０センチ、１２７キロの２７歳は、数年前から海外挑戦を志していたという。２０１９年に入団し、２２年からは５季連続でベスト１５に選出。屈強なフィジカルと突破力を武器に、日本代表としてもキャップを重ねてきた。２３年のチーム初優勝、今季の２季連続準優勝にも大きく貢献。着実な成長を重ねる中「自分の今の立場も含めて、学べることがあるかなと思った」と、リヨンへの完全移籍を決意。東京ベイからは退団する形となるが「フランスにいって自分が強くなって、クボタスピアーズに戻ってくると考えています」と、将来的な考えも明かした。

ヘルは、２０２６―２７シーズンが開幕する９月に向けて渡仏予定で、今夏の日本代表活動には参加しない。秋にも欧州での代表戦があるが、まずはフランスでの生活やプレー環境を整えることに気持ちを向ける。２７年にはＷ杯オーストラリア大会を控えており「招集されたら、いつでも行けるような準備はしたい」とヘル。異国の地での挑戦に向け「大きなチャレンジンにはなるけど、他のワールドクラスの選手と切磋琢磨して、吸収して、スクラムを伸ばしていきたい」と成長を誓った。