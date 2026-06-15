１４日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・後１０時）に、ジュウリョクピエロでオークスを制し、女性騎手初のＧ１制覇を果たした今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝がリモートで出演。レースを振り返り、今村騎手自身が解説したほか、元騎手の父・今村康成調教助手へのインタビューも交えて、今村騎手の素顔に迫った。

リモートのインタビューで、スタジオの俳優で歌手の中島健人は「ちなみに、好きな芸能人は中島健人さんですよね？」と冗談っぽく質問した。すると、「本当にそうで…私、本当なんですよ」と恥ずかしそうに今村騎手。「めっちゃ、顔がタイプで」と２２歳の乙女の表情で答えた。

予想外の返答に中島は椅子から立ち上がって「俺、今、ふざけたのめっちゃ損したと思って」と動揺。今村騎手は「それこそ、競馬学校の時から『中島健人さんかっこいい』って。だから同期とかも知ってますし」と、以前から中島のファンだったと明かした。

番組では、リモート中継の前にスマホ画面を鏡にして、自らハサミで前髪を切る２２歳らしい姿も紹介された。

また、父が娘への願いとして「この世界はお酒で失敗することが結構あるので、あまり羽目を外しすぎないようにしてくれたら。楽しくなると結構飲むというのは、周りから聞いているので」と話すと、「もう、せっかく中島健人さんがいらっしゃるのに、はずかしいです」と父に“クレーム”。「父は知ってると思うんですよ。『今日、中島健人さんとリモートやねん』って話したんですけどね」と、口をとがらせていた。