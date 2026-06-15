電源が入らない古い携帯電話を復活させるイベントが、MBCで開かれました。参加者たちは携帯を手に、懐かしい思い出と“再会”していました。

「えー懐かしい…」

電源が入らない古い携帯電話を、専用の機器で復活させるイベント「おもいでケータイ再起動」。KDDIとMBCが先月開催したもので、この日はおよそ45組が参加しました。

20年ほど前の写真がよみがえり

（50代）「22～23年前の写真」

こちらの女性は、20年ほど前に飼っていたペットや、当時1歳だった息子と撮った写真がよみがえりました。

（50代）「（自撮りで）2人で撮った最初の1枚。変わらない、このままの状態で大きくなっているんだと思った」

娘たちの幼少期の写真が入った携帯「仲が良かった」

高校生と中学生の娘たちの幼少期の写真が入った携帯を持ってきた女性もいました。

（40代）「（前回は）この写真を見たかったが無くて、やっと別の携帯を見つけて見られた。仲が良かった、こんなことしていたんだ」

亡くなっためいと、写真で“再会”した人も…

今月亡くなった40代のめいと、写真で“再会”した人も…。

（60代）「（写真があることを）忘れていた。20代前半だと思う。こういう表情も懐かしい、うれしいです。参加できてよかった」

参加した人たちは、写真をプリントアウトし、復活した思い出を大事にしまっていました。

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