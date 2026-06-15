ドル円１６０．１０近辺、ユーロドル１．１６０５近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は160.10近辺、ユーロドルは1.1605近辺での推移。米国とイランとの覚書合意を受けて欧州株が大幅高で取引を開始している。ただ、東京朝方に合意報道に大きくドル安方向に反応したあとは、値動きが収束してきている。



ドル円は東京早朝に160.28付近の高値から一時159.74付近まで急落も、その後は160円台を回復している。ユーロドルは東京早朝の1.1569付近を安値に1.1610台まで買われたあと、1.1600を挟んだ揉み合いに落ち着いた。東京午後には再び高値を1.1622付近に更新したが、足元では1.1605-10レベルと買い一服。ユーロ円は東京早朝の185.12付近を安値に、終日買われてきている。東京午後には185.96付近に高値を伸ばした。足元では185.80付近で高止まりしている。



市場では、本日のNYカットで、ドル円160.00、ユーロドル1.1600から1.1630にかけての大規模設定が観測されている。値動きをレンジ相場に引き留める効果が指摘される。



USD/JPY 160.07 EUR/USD 1.1608 EUR/JPY 185.80

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