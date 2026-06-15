50代で老後が見えてきたタイミングで、500万円ものまとまった資金が手元に。住宅ローンの繰り上げ返済にまわすのと、それとも初めての投資にチャレンジするのと、どっちが得？――そんな悩みに答えるのは、長年、積立投資を推奨してきたFPの山口京子さん。その答えは「運用効率だけで考えないで！」という意外なものだった。

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家計管理に励み手にした500万円、どこに投じる？

「子どもたちのために貯めた教育資金が、予想より多めに浮きそうです。これを住宅ローンの繰り上げ返済に充てるか、投資に回すか、悩んでいます。どちらがお得でしょうか」

都内に住む会社員の雄大さん（53歳、仮名）は、今そんな"うれしい悩み"を抱えている。長男の就職が決まり、大学2年生の次男も社会に出るまで残り2年。「自分は奨学金の返済で苦労した。子どもには背負わせたくない」と家計管理に励み、教育費を多めに確保してきた。結果的に子どもたちは2人とも国公立大学に進学、500万円が手元に残ることになったのだ。

家のローンに回すか、投資に回すのがいいのか…

なお、住宅ローンは65歳まで残っている。投資はこれまで一度もやったことがなく、ほかに金融資産はない。

「これまでひたすら節約の日々で、やっと浮いた500万円です。有効に使いたいのですが、どうしたらいいのか……」

そんな雄大さんを、山口さんは、「奨学金も借りずに、2人のお子さんの教育費を賄い切ったとは、本当に素晴らしい。まずは大きな拍手を送りたい」とねぎらった。

「親としてやり切った感があるかもしれません。ただ、ここから先の人生が本当に長い。53歳から男性の平均寿命81歳まで、約30年あります。22歳で社会人になってから53歳になるまでの30年間と、ほぼ同じ長さの時間がこれから待っているのです。その意味で、この500万円をどこに投じるかが非常に重要になります」

NGその1：「全額を繰り上げ返済に充てる」

山口さんは「やってはいけないことからお話ししましょう」と切り出した。一つ目は、手持ちのお金を「すべて」住宅ローンの繰り上げ返済に使うことだという。

「この先、何が起きるかわかりません。自宅の屋根が壊れるかもしれない、急に病気になるかもしれない、仕事が変わるかもしれない。そういった『人生のまさか』に備えるお金を手元にいくらか残しておきましょう」

ひとたび繰り上げ返済をしてしまうと、「やっぱりあのお金、必要だった」と悔やんでも、銀行は返してはくれない。そこで必要な分をもう一度借り直そうとすると、今度は金利の高いローンを借りるはめになってしまう。

「住宅ローンと教育ローンは、世の中のローンの中でも最も金利が低い部類です。今さらわざわざ急いで返さなくてもいい、というのが今どきの基本的な考え方。65歳まで返済の見通しが立っているなら、計画通り返していけばいい」

NGその2：「500万円を一括で投資する」

二つ目のNG行為は、投資をするにしても「500万円を一度に投資信託や株に突っ込むこと」だ。

「一括投資そのものが悪いわけではありません。ただ、初めて投資をする人にとって、これは心臓に非常によくないことなんです」と山口さん。

これまで投資の世界は、「バブル崩壊」「リーマンショック」「コロナショック」といった急激な下落に何度も見舞われては立ち直ってきた。2〜3割の急落は珍しくない。500万円を一括投資したとき、20%下落したら100万円の含み損が発生する計算になる。

「運用効率だけにとらわれず、リスク許容度などの心理、性格もふまえた配分が必要です。投資に慣れていない人が一括で大金を突っ込んだあげく、急な下落に見舞われて、慌てふためいて売って損を確定してしまう……、それが最悪のパターンです。一方、毎月5万円の積み立てを始めた直後に20%下がっても、減るのは1万円です。心理的なダメージはまったく違いますよね。もう少しピッチを上げて分割投資をしたいなら、NISA口座を使って月30万円ずつ入れていくのはどうでしょうか。500万円なら約17カ月で移行できます。その間に市場の動きにも慣れることでしょう」

円建て預貯金に頼る生活は「国への全賭け」という大博打

投資初心者はおとなしく銀行の定期預金に眠らせておくのが正解……と考える人も少なからずいるが、山口さんはそのスタンスには懐疑的だ。

「“投資をしないこともリスクになる”ということを知っておいてください。すべての資産を日本円だけで持っているということは、『将来必ず円高になり、デフレに戻り、国が老後の面倒を100％見てくれる』という予測に、全財産を賭けている（ベットしている）のと同じ。これって、ものすごい大博打だと思いませんか？ 現在、日本はエネルギーの9割、食料の6割以上を海外からの輸入に頼っている中、円安局面を迎え、インフレ状態となっています。その状況を直視しないと」

もちろん、外貨に投資したあとに円高になれば、円換算では損をするリスクはある。

「為替や経済の先行きなど、プロの投資家や各国の政策担当者でさえ当てられません。だからこそ、凡人である私たちが取るべき唯一の安全戦略は、どちらに転んでもいいように、円と外貨、両方の可能性に張っておくことなんです」

山口流「チャリンチャリン作戦」とNISAのハイブリッド処方箋

投資の恐怖を抑えつつ、インフレから資産を守る。山口さんが雄大さんに授けたのは、元本を減らさずに投資にトライするハイブリッドプランだ。

「まずは500万円のうち、ご自身の『ドキドキ許容度（リスク許容度）』に合わせて、絶対に減らしたくない金額を決めます。その金額は、国が破綻しない限り元本が保証される『個人向け国債（10年変動）』などに入れておきます。その上で、残りの資金を『外貨建ての債券（アメリカ国債など）』に回してみるのはどうでしょう」

例えば、個人向け国債（10年変動）の利回りは、2026年6月現在、1.74％。一方、米国債の償還まで10年、20年ものの利回りは年4％程度だ。

「仮に100万円を個人向け国債に、残りの400万円を米国債で年利4％で運用したとします。為替の変動はあるものの税金を引いた後でも、毎年12万円ほどの利息がチャリンチャリンと口座に入ってきます。この入ってきた『ご褒美』の年間12万円で、夫婦で旅行に行くのもいいし、それを新NISAに回して老後の備えにするのもいい。新NISAで月1万円ずつ『オルカン（全世界株式）』などの投資信託でコツコツ積み立てていけば、元本の500万円は減らさず、値下がりの恐怖も最小限に抑えて、安全に投資デビューが果たせますよ」

※プライバシー保護のため、記事中の事例は、具体的な状況の一部を変更しています。

今回のアドバイザー／山口京子（やまぐち・きょうこ）さん

1966年名古屋生まれ。金城学院大学卒業。大学在学中から、テレビ・ラジオに出演。2000年にファイナンシャルプランナーの資格を取得。のべ2,500組以上の家計相談を受け、お金と人生の悩みを解決に向けてサポートしてきた。また、家計管理、貯蓄・資産運用のプロとして、金融庁、証券業協会、東京証券取引所の講演会にも出演。2024年には、「KOKUSAIには愛があるプロジェクト in あいち」のメインキャラクターに。『お金も人生も薔薇色！老後計画』（主婦と生活社）など著書多数。

取材・文／鷺島鈴香



デイリー新潮編集部