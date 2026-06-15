昨今、日本のプロ野球（NPB）では、外国人選手、いわゆる「助っ人外国人」への期待値が低くなっている。ファンの間では、ライデル・マルティネス（巨人）とフランミル・レイエス（日本ハム）は例外として、外国人選手に対して、「打者であれば打率.260くらいで、年間15〜20本塁打を打ち、それなりに守備が良ければ“当たり”」という認識になっている。外国人選手がケタ違いのパワーで30〜50本を打ちまくっていた時代とは隔世の感がある。【中川淳一郎・ネットニュース編集者】

【写真】アンダーソン・セベリーノ獲得報道も…セ・パ交流戦前に練習に励む「阪神タイガース」ナイン

“バリバリ”の獲得は金銭的に難しい

その一方で、スポーツメディアは、外国人選手を過度に大物扱いしがちだ。スポーツメディア「Full-Count」は6月8日、「最速159キロの“無双左腕”が解雇 理由は『日本でプレーするため』…身長178cmの本格派」という記事を配信。

大物扱いを受けたアンダーソン・セベリーノ投手（アギラス・シバエーニャス公式サイトより）

見出しをみると「こりゃすごい、一体誰だ！ そんな大物を日本で見られるのか！」と一瞬前のめりになるが、記事を読むとずっこける。

〈シーズン途中に“大物”が日本球界に加わることになりそうだ。メッツのアンダーソン・セベリーノ投手が、「日本でプレーするため」解雇されたと、米メディア「ジ・アスレチック」のウィル・サモン記者が6日（日本時間7日）に報じている〉

この記事ではセベリーノがメッツ傘下の3Aシラキュースで18試合登板・2勝0敗5セーブ・20奪三振・防御率1.31の「好成績」を残したことを紹介。さらにこう表現する。

〈メジャーでは、2022年にホワイトソックスで6試合に救援登板したのみ。7回1/3を投げ、9奪三振、防御率6.14と振るわなかったが、資質は十分だ。身長178センチとメジャーリーガーでは小柄ながらも、最速98.9マイル（約159キロ）を誇り、スライダーとチェンジアップを織り交ぜる〉

いや、コレ、完全に「3Aでは無双だがメジャーでは通用しなかった投手がNPBで目立ってメジャーのスカウトの目に留まりたい」という話ではなかろうか。筆者は現地でそのピッチングを確認したり、選手や関係者に直接取材したりしたわけではないが、いち野球ファンとしてデータを見る限りそう思えてならないのだ。最近では「メキシコリーグで打率3割」やら「3Aで20発のパワー」などの選手が登場するが、メジャーと3Aを行ったり来たりといった選手ですらメディアはなんとか期待をさせようとする。かつてと比べて全体的に“小粒化”している感は否めない。その背景には、MLBとNPBの激しい給料格差がある。放映権料の高騰でメジャー球団の資金力は膨れ上がっており、要するに、日本の球団は金銭的なハードルが高すぎてバリバリのメジャーリーガーを獲得できないのである。

バリバリのメジャーリーガー

そう考えると「7年間のメジャー通算打率.263、70本塁打の現役バリバリのメジャーリーガーを獲得」的なかつてのスポーツ紙報道はもう少し夢があった。読者からすれば「これでバリバリとは……？」といった疑念はあったものの、まぁ、野球の専門記者がそう書いているのだから事実なんだろうな、と開幕前はその選手に期待した。とにかくスポーツメディアは開幕前・獲得前は夢を与えてくれるのである。

「バリバリのメジャーリーガー」の安売りは確かに存在したが、以下のようなビッグネームが1980〜1990年代までは日本にやってきたのも事実だ。もちろん、最盛期は終わっており、第二の野球人生としてNPBを選んだ選手がほとんどだ。当時の日本はカネがあったのである。アンドリュー・ジョーンズ（楽天）とトレバー・バウアー（DeNA）は2010〜20年代の選手だが、これはこの時代にしては仰天の加入だった。

レジー・スミス、ボブ・ホーナー、ジェシー・バーフィールド、ベン・オグリビー、ケビン・ミッチェル、ビル・マドロック、ロブ・ディアー、ウォーレン・クロマティ、フリオ・フランコ、ダン・グラッデン、シェーン・マック、マイク・グリーンウェル、トニー・フェルナンデス。

この中で1997年にわずか7試合で「野球を辞めろという神のお告げがあった」として阪神を退団したマイク・グリーンウェルは、「史上最悪の助っ人」などとも言われるが、1988年はボストン・レッドソックスで打率.325、22本塁打、119打点、OPSは.946をあげるほどの活躍を見せた選手であり、12年間のMLBの通算打率は.303という「実績バリバリのメジャーリーガー」である。34歳で阪神を退団し、そのまま引退。

日本野球に適応した外国人選手

さてそれでは、過去に来日した実績バリバリのメジャーリーガーのMLB時代とNPB時代の最高成績を5人紹介しよう。

【ベン・オグリビー（近鉄）】1980年、米国籍ではない選手初の本塁打王（41本）

MLB（1980）：打率.304、本塁打41、打点118、OPS.925

NPB（1988）：.311、22、65、.932

【ビル・マドロック（ロッテ）】MLBで首位打者4回獲得、通算打率.305、2008安打、163本塁打

MLB（1976）：.339、15、84、.912

NPB（1988）：.263、19、61、.782

【フリオ・フランコ（ロッテ）】1991年に首位打者経験あり。49歳までMLBでプレー、数々の最年長記録を持つ。ロッテには1995年と1998年の2回在籍。後に日本の独立リーグ監督にも就任

MLB：（1991）.341、15、78、.882

NPB（1998）：.290、18、77、.843

【ボブ・ホーナー（ヤクルト）】MLB全体1位指名で入団。1978年NL新人王。NPBデビュー2試合目での3本塁打は日本人の度肝を抜いた

MLB（1979）：.314、33、98、.898

NPB（1987）：.327、31、73、1.106 ※途中入団のため、93試合の出場

【ケビン・ミッチェル（ダイエー）】サンフランシスコ・ジャイアンツ時代の1989年はウィル・クラークと強力打線を形成。本塁打、打点、OPSでリーグ1位

MLB（1989）：.291、47、125、1.023

NPB（1995）：.300、8、28、.920 ※37試合出場。さぼり癖が激しくフロントも呆れた。途中で帰国

これらのバリバリのメジャーリーガーはキャリアの晩年にやってきたが、一方でMLBではそれほど活躍しなかったものの、日本野球に順応した数々の選手は思い出深いだろう。

筆頭がランディー・バース。それ以外にも、ラルフ・ブライアント、カルロス・ポンセ、トニー・ソレイタ、タフィ・ローズ、ロバート・ローズ、マット・マートンなどが代表格。あとはトニ・ブランコ、タイロン・ウッズ、オレステス・デストラーデなども長距離砲として非常に日本のファンには馴染みが深い。

ここで挙げた選手は「日本野球に適応した選手」と言うこともできるのだが、とにかくスポーツメディアは、MLBや3A、メキシコリーグなどで目立った選手を安易に「バリバリのメジャーリーガー」やら「大物」扱いsi過ぎるのである。

こういうことが続くといずれは「メディアが大物扱いする外国人選手には期待しないでおこう」といった形で信頼性を失うかもしれない。少なくとも記事の見出しではそこまで煽らないでもらいたいものである。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部