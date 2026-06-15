6月4日のDeNA対楽天で、0対7とリードされたDeNAが8回に一挙7得点で同点に追いつき、最終回に劇的なサヨナラ勝ちを収めた。決着の場面では、代走・三森大貴の本塁タッチアウトがリプレー検証でセーフに覆った。忍者のようにタッチをかいくぐり、間一髪で本塁を陥れた三森は“神走塁”とたたえられ、一躍時の人になったのはご存じのとおりだ。【久保田龍雄／ライター】

【写真】ホーム・横浜スタジアムで試合前の練習に励む横浜 DeNAベイスターズの面々

NPB史上初のコリジョン・サヨナラゲーム

そして、過去にも最後の最後で判定が覆った珍しい幕切れがあった。

史上初のコリジョン・サヨナラとなったのが、2016年6月14日の広島対西武だ。

ベイスターズの本拠地・横浜スタジアム

2対2の9回裏、広島は2死から菊池涼介の安打と丸佳浩の四球で一、二塁とチャンスを広げる。次打者は8回に新井貴浩の代走として途中出場し、レフトに入っていた赤松真人だった。

守備固めでの起用が多かった赤松は「打撃はおまけみたいなもの。1打席の中で後悔しないように」と気合のひと振りで中前安打を放った。

二塁走者・菊池が好スタートを切り、サヨナラのホームを狙う。だが、センター・秋山翔吾のバックホームがそれたことで、捕手・上本達之が菊池の走路をふさぐ形になった。

左手を出すふりでフェイントをかけ、右手でベースタッチを試みた菊池だったが、上本のタッチが一瞬早く、木内九二生球審はアウトをコールした。

これに対し、広島・緒方孝市監督が「コリジョン! コリジョン!」と鬼の形相で叫びながらベンチを飛び出し、進路妨害をアピールした。

審判団がリプレー検証に入ると、約10分後、判定はセーフに覆った。NPB史上初のコリジョン・サヨナラゲームである。

アピールが報われ、連敗を「2」で止めた緒方監督は「確信はあった。（コリジョンが導入された）今季はああいうプレーは適用されている。また、他のチームでも何度も判定が覆っているのを見ている」と、思いどおりの結果に満足そうだった。

サヨナラ勝ちのヒーロー・赤松も、ベンチで成り行きを見守っていたときに、チームメイトから「これでアウトなら、相当持っていない」と冷やかされたという。祈りが天に通じ、「ちょっと喜ぶタイミングが難しかったですけど、結果セーフで良かったです」と10分遅れで喜びを爆発させた。

ここから広島は破竹の11連勝を記録し、25年ぶりリーグVに向けて独走態勢を固めることになる。

審判が言うなら仕方ない

完封負け寸前の最終回に反撃し、リクエストで本塁クロスプレーの判定が覆る。そんな幸運な逆転サヨナラ勝ちに笑ったのが、ソフトバンクだ。

昨年7月2日の首位攻防戦。2ゲーム差で首位・日本ハムを追うソフトバンクは、加藤貴之の緩急自在の投球の前に8回までゼロ行進と沈黙し、重苦しいムードが漂っていた。

それでも0対1の9回裏、先頭の野村勇が左前安打を放ち、反撃の狼煙を上げる。犠打で二進後、中村晃もファウル4球と粘り、加藤の8球目を左前安打。1死一、三塁とチャンスを広げた。

そして、5番・山川穂高が加藤の初球・フォークをとらえ、左翼フェンス直撃の二塁打。三塁走者・野村に続いて、一塁走者・緒方理貢も一気に本塁を狙った。好中継でクロスプレーとなり、水口拓弥球審は「アウト!」をコールした。

しかし、直後に小久保裕紀監督がリクエストを要求すると、リプレー検証で判定はセーフに覆る。ソフトバンクが2対1で劇的な逆転サヨナラ勝利を飾った。

試合後、小久保監督は「アンパイアがセーフならセーフ」と語気を強め、「加藤がすごいピッチングだった。技巧派のお手本のような投球だったが、9回はよくつながった」と大きな1勝の喜びを噛みしめた。

一方、勝利目前から一敗地にまみれた新庄剛志監督は「セーフかいっ! アウトに見えましたけどね。審判が言うなら仕方ない」と悔しさをにじませた。

勝負は下駄を履くまでわからない

リプレー検証でも判定が覆らず、“リクエストサヨナラ”が幻と消える珍幕切れもあった。2021年5月4日の西武対オリックスである。

両チーム計26安打が飛び出した二転三転の試合は、2点を追うオリックスが8回2死一塁、代打・ロメロの左越え2ランで追いつき、6対6で最終回を迎えた。

そして、9回表1死満塁のピンチを一ゴロ併殺で逃れた西武はその裏、四球と若林楽人の左前安打などで2死二、三塁と一打サヨナラのチャンスをつくる。

次打者・源田壮亮は、能見篤史の4球目、シュートを二塁ベース付近に緩く転がし、執念のヘッドスライディングで一塁に飛び込んだ。

オリックスのセカンド・大城滉二も好送球を見せ、ちょっと見ただけではアウトかセーフかわからない微妙なタイミング。セーフなら西武のサヨナラ勝ちだったが、判定は間一髪アウトだった。

直後、辻発彦監督がリクエストを試みるも、リプレー検証でも判定は変わらず、9回打ち切りで引き分けとなった。

球団新の9投手を投入し、3時間58分の総力戦の末にドロー。骨折り損のくたびれ儲けのような結果に、辻監督は「いろいろあったけど、出し切りました。精一杯選手が頑張ってくれて、引き分けという形だけど、これが限界だからね」と疲れ切った表情だった。

まさに「勝負は下駄を履くまでわからない」を地で行ったような、最後の土壇場でのどんでん返し。今後も、サヨナラゲームにかかわる重要なプレーの判定が、リクエストによって明暗を分けるシーンはあとを絶たないだろう。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘! 激突! 東都大学野球』（ビジネス社）

デイリー新潮編集部