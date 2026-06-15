山崎賢人、マネージャーが激写したオフショットに絶賛する声続々「脚が長くてかっこよすぎ」「お尻ちっさ」
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき／31）が14日、マネージャーが運営するインスタグラムに登場。日常のひとときを収めた写真を公開し、オフ感満載の姿にファンから絶賛する声が集まっている。
【写真】「お尻ちっさ」ファンが絶賛！マネージャーが激写した山崎賢人のオフショット
投稿で「#今日の山崎さん」とハッシュタグを添えて、ダークカラーのジーンズとTシャツ、スリッパというラフな姿をアップ。窓に手を当てて外を見つめる、リラックスした雰囲気のオフショットとなっていた。
この投稿に、ファンからは「ラフで自然体でかっこいい マネ様、ありがとうございます」「スタイル良すぎるっ!!」「窓になりたい」「スタイル良すぎ!?」「デニム姿かっこいい珍しくない?!」「お尻ちっさ」「脚が長くてかっこよすぎます」などと、山崎のスタイルを絶賛する声が続々。何気ない1枚でありながら、その抜群のプロポーションに多くの反響が集まっている。
【写真】「お尻ちっさ」ファンが絶賛！マネージャーが激写した山崎賢人のオフショット
投稿で「#今日の山崎さん」とハッシュタグを添えて、ダークカラーのジーンズとTシャツ、スリッパというラフな姿をアップ。窓に手を当てて外を見つめる、リラックスした雰囲気のオフショットとなっていた。
この投稿に、ファンからは「ラフで自然体でかっこいい マネ様、ありがとうございます」「スタイル良すぎるっ!!」「窓になりたい」「スタイル良すぎ!?」「デニム姿かっこいい珍しくない?!」「お尻ちっさ」「脚が長くてかっこよすぎます」などと、山崎のスタイルを絶賛する声が続々。何気ない1枚でありながら、その抜群のプロポーションに多くの反響が集まっている。